الكاميروني ديا بطل «محاربي الإمارات» الأفريقية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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توج الكاميروني جورليس ديا بلقب النزال الرئيسي في النسخة الأفريقية الأولى من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي أقيمت بصالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس أبوظبي، بمشاركة 20 مقاتلاً، وجاء فوز ديا على حساب الجنوب أفريقي سنديلي مانجيجيلا، بإجماع الحكام.

وتابع البطولة محمد بن دلموك الظاهري رئيس لجنة الفنون القتالية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والـ MMA، البريطاني كريث براوان رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة ووسام ابي نادر عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة والمدير الإقليمي لآسيا، فيما توج الفائزين فؤاد درويش المدير التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، وأسطورة الجوجيتسو رينزو جرايسي.

نتائج

وفي باقي النزالات فاز لاعب جزر القمر سمير فايدين على المغربي هشام رشيد بالضربة القاضية الفنية في وزن الديك، وتغلب المصري إسلام سياحة على النيجيري ديدي الونو بالضربة القاضية الفنية في وزن المتوسط، فيما فاز المصري أحمد سامي، على المغربي يسري القروعي بقرار الحكام بعد أداء متقارب.

وتمكن المغربي سفيان بوكيشو من الفوز على النيجيري بيلو اديتو عن طريق الخنقة الفنية في وزن الثقيل، وتفوق الكونغولي جونثان بوسوكو على المصري محمد حسن بالضربة القاضية، وفاز الكاميروني ويلسون فاريلا على السنغالي ديمبا سيك في وزن الخفيف.

نزال السيدات

وضمن نزال السيدات تغلبت النيجيرية أيوني رازافيارسون على الكاميرونية اليس بإجماع الحكام في وزن الديك.

من جانبه قال فؤاد درويش المدير التنفيذي لشركة بالمز الرياضية المنظمة للحدث إن النسخة الأفريقية من «محاربي الإمارات» نجحت عن جدارة في تحقيق أهدافها، وحققت تفاعلاً كبيراً منذ انطلاقتها الأولى، الأمر الذي دفعنا للتأكيد على إقامة نسخة أفريقية أخرى يوم 25 مارس المقبل.

وأضاف: لم يكن أحد يتوقع أن يتحول العديد من المقاتلين الهواة إلى مقاتلين على أعلى مستوى ليشاركوا في النسخة الأفريقية من «محاربي الإمارات»، لقد كانت النزالات ممتعة ومثيرة بين الجميع سواء من الرجال أو السيدات.

وأثنى فؤاد درويش على الدعم الذي يقدمه عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي - النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو من أجل ظهور الحدث بالصورة التي تليق باسم دولة الإمارات ومكانتها الكبيرة خصوصاً في المجال الرياضي.

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