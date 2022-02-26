منتخبنا يتخطى سوريا في «عربية الرجبي»

المصدر: تونس- العوضي النمر

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حقق منتخب الإمارات للرجال، فوزاً غالياً على نظيره السوري، وصيف النسخة الماضية، بنتيجة 20 مقابل 17، في منافسات البطولة العربية السابعة للرجبي، والتي تقام على ملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة التونسية، كما حقق منتخب السيدات فوزاً مهماً على الجزائر، بنتيجة 10 - 5، بعد أداء مشرف يعبّر عن مدى تطور لعبة الرجبي في الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وشهدت باقي نتائج البطولة منافسات قوية، وصراعاً ساخناً من أجل الوصول إلى المباراة النهائية، وتغلّب منتخب تونس على ليبيا 19 - 0، وسوريا على السعودية 17 - 12، وليبيا على الجزائر 26 - 0، وانسحب المنتخب السعودي أمام مصر بسبب تعدد الإصابات بصفوف الأخضر، لتحتسب النتيجة 21 - 0 لمصر، وأصبحت الأقرب للعب المباراة النهائية، إلى جانب المنتخب التونسي القوي، فيما يتنافس منتخبنا على المركزين الثالث والرابع.

وظهر منتخبنا بأداء مشرف أمام سوريا من اللاعبين، خاصة مكتوم الحاج وإبراهيم أحمد ومحمد المر وخليفة الحربي، وظهر الانسجام بصفوف المنتخب وسرعة التحرك، ما كان له الأثر في تحقيق الفوز.

بطولة السيدات

وفي بطولة السيدات، دخل منتخبنا صراع المنافسة على البطولة، بفوزه على منتخبنا على الجزائر 10 - 5، ورغم خسارته من منتخب مصر بنتيجة 36 - 0، إلا أنه مرشح لاحتلال المركز الثالث، بعد أن حجز منتخبا تونس ومصر مكاناً في النهائي.

عودة

من جهة أخرى عاد إلى الدولة اللاعب ماجد البلوشي، بعد أن أجرى جراحة الزائدة في أحد المستشفيات التونسية، التي تكللت بالنجاح، من أجل نيل قسط من الراحة، قبل استئناف مرانه مع المنتخب، وقام قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، وخالد بابو رئيس الاتحاد الأفريقي، وحسن خالد نائب رئيس الاتحاد المصري، ومحمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الإمارات، وسعود بالشالات مدير المنتخبات، وحمدان سليمان المدير التنفيذي للاتحاد العربي، بزيارة في المستشفى، في لمسة إنسانية معبرة.

حفل

أقامت اللجنة المنظمة للبطولة، حفلاً لرؤساء الوفود المشاركة، شهده قيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي، وخالد بابو رئيس الاتحاد الأفريقي، وأكد عارف بلخرية رئيس الاتحاد التونسي، في كلمته، سعادته بتجمع الأشقاء في البطولة، وقال: نعتبر هذا التجمع، أحد أبرز أهدافنا.

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