برعاية حمدان بن زايد.. 132 متسابقاً في رالي أبوظبي الصحراوي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ينطلق رالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الحادية والثلاثين خلال الفترة من 5 – 10 مارس المقبل، ويكمل الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات (فيا) والدراجات النارية (فيم) الجديدة،

وأعلنت منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، الهيئة المنظمة لرالي أبوظبي الصحراوي، عن مشاركة 132 متسابقاً في الحدث، يمثلون نخبة من أفضل السائقين والدراجين في العالم مما يضيف فصلاً جديداً لامعاً لقصة نجاحه الطويلة الباهرة، ويتصدر القائمة القطري ناصر العطية المدافع عن اللقب الذي سينطلق في الطليعة بعد فوزه بلقب الجولة الأولى من البطولة، ويطمح أن يصبح أول بطل راليات يتوّج بلقب البطولة الجديدة وسيقود سيارة تويوتا هايلوكس في الرالي الذي يعتبر أحد خمسة راليات نخبة تشكل بطولة العالم للراليات الصحراوية الجديدة.

ويشكل الفرنسي سيبستيان لوب الفائز بلقب بطولة العالم للراليات تسع مرات ويشارك للمرة الأولى في رالي أبوظبي الصحراوي بسيارة برودرايف هانتر أكبر منافس للعطية على لقب البطولة، وكان لوب حل ثانياً خلف القطري في فاتحة جولات البطولة رالي داكار.



انتصار قياسي



ويطمح السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسل لتحقيق انتصار قياسي بلقب السيارات للمرة السابعة على متن سيارة (أودي آر أس إي - ترون). ومن أبرز المشاركين في الرالي السعودي يزيد الراجحي بسيارة تويوتا، والبولندي جاكوب برزيغونسكي بسيارة ميني، والفرنسي ماثيو سيرادوري بسيارة سينشوري سي آر 6، والأرجنتيني سيباستيان هالبيرن بسيارة تويوتا. والإماراتي يحيى بالهلي الذي سينطلق ضمن العشرة الأوائل بسيارة نيسان بيك أب.

وتزخر قائمة المشاركين في الحدث بالعديد من أبطال العالم للدراجات النارية بما فيهم الدراج النمساوي ماثياس والكنر الذي يعود إلى الإمارات للدفاع عن لقبه الذي حققه في نوفمبر الماضي على متن دراجة كيه تي أم، والبريطاني سام سوندرلاند، متصدر ترتيب بطولة العالم، ويطمح لتحقيق انتصاره الثالث في الرالي على متن دراجة كيه تي أم. وكان سوندرلاند، فاز في يناير الماضي بلقب رالي داكار للدراجات النارية لأول مرة مع فريق غازغاز فاكتوري ريسينغ تيم.

ويشارك الأسترالي توبي برايس بدراجة كيه تي أم والتشيلي بابلو كوينتانيلا بدراجة هوندا، وكلاهما فاز بلقب الدراجات النارية ويعودان أملاً بتحقيق الفوز مرة ثانية. ويعتبر الأرجنتيني كيفن بينافيديس وجهاً مألوفاً في الرالي وسيقود دراجة كيه تي أم مع شقيقه لوشيانو بدراجة هوسكفارنا.



ترحيب



ورحّب خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ببطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات (فيا) والدراجات النارية (فيم) الجديدة في الإمارات للمرة الأولى، وقال: نحن متحمسون للترحيب بهذه البطولة التي تمثل بداية حقبة جديدة للراليات الصحراوية الطويلة، ونتطلع قُدماً لبناء مستقبل قوي ومزدهر لهذه الرياضة.



دعم



ويحظى رالي أبوظبي الصحراوي بدعم ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة أدنوك للتوزيع، وحلبة مرسى ياس، وجزيرة ياس، وطيران أبوظبي، والإسعاف الوطني، وتويوتا الفطيم، وشرطة أبوظبي، وبلدية أبوظبي، وشركة أبوظبي للتوزيع، وبلدية منطقة الظفرة، ومياه العين، وقناة أبوظبي الرياضية، والدفاع المدني، و(تدوير) مركز أبوظبي لإدارة النفايات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز