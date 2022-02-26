145 لاعباً في انطلاقة «آسيوية الشراع» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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تنطلق الأحد، بكورنيش أبوظبي، منافسات البطولة الآسيوية للشراع، التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع الاتحادين الآسيوي والإماراتي للشراع والتجديف الحديث، ومجلس أبوظبي الرياضي، وتستمر حتى 6 مارس المقبل، ويشارك في المنافسات 145 لاعباً ولاعبة من 18 دولة، هي: الإمارات، البحرين، هونغ كونغ، إندونيسيا، الهند، النمسا، العراق، كازاخستان، السعودية، ماليزيا، عمان، باكستان، سنغافورة، سيريلانكا، تايلاند، تايوان، فرنسا، كمبوديا.

وتتضمن البطولة أربع فئات مختلفة للشراع الحديث، هي: الليزر التي تضم ثلاث فئات، والكايت سيرف التي تتضمن فئتين مختلفتين، وقوارب الفورتي ناينز، وقوارب «آر إكس إس».

ورحب الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بضيوف الإمارات على أرض العاصمة أبوظبي، ووجّه الشكر إلى الاتحادين القاري والمحلي للشراع والتجديف الحديث، على التعاون المثمر في تنظيم البطولة الآسيوية، التي تعد الأهم في القارة على صعيد هذه الرياضة البحرية، ورحب بضيوف الإمارات والدول المشاركة في المحفل القاري، مشدداً على أن استضافة النادي للبطولة، يدخل ضمن الاستراتيجية الرامية لتطوير كافة قطاعات الرياضات البحرية، من خلال البطولات الكبرى، التي يكتسب من خلالها أبناء الإمارات خبرات احتكاكية كبيرة، وقال: حجم المشاركة الكبير، يؤكد على مكانة أبوظبي، والسعي الدائم نحو المشاركة في أي حدث يقام على أرضها، بالإضافة إلى مكانة البطولة على المستوى القاري.

وطالب الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، أبناء الإمارات المشاركين في البطولة، ببذل قصارى جهدهم، من أجل رفع راية الوطن خفاقة عالية في المحفل الكبير، مؤكداً أن النادي يوفر كافة متطلبات النجاح للجميع، من أجل خروج المنافسات بالصورة التي تستحقها البطولة، والتي اعتاد عليها العالم من أبوظبي، عندما تستضيف أي حدث دولي أو قاري على أرضها.

وأشار إلى أن النادي يوفر كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة في الأحداث الرياضية التي تقام في أبوظبي، معرباً عن ثقته في التزام المشاركين بكافة اللوائح المنظمة.

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