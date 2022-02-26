«شايمة» و«حشيمة» نجمتا الحول في ختامي المرموم

المصدر: دبي- علي الظاهري

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شهد ميدان المرموم اليوم تحديات من العيار الثقيل بين أقوى المطايا خاصة في منافسات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل ضمن فعاليات مهرجان المرموم التراثي «ختامي المرموم»، والتي أقيمت على مدار 16 شوطاً صباحياً، و12 شوطاً في الفترة المسائية، وأقيمت السباقات لمسافة 8 كلم بمشاركة 1202 مطية تنحدر من سلالات عريقة في عالم سباقات الهجن، فيما يشهد ميدان المرموم الأحد تحديات سن الكبار للحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ عبر 14 شوطاً في الفترة الصباحية و12 شوطاً في الفترة المسائية لمسافة 8 كلم.

وشهدت المنافسات تحدياً مثيراً خاصة في الأشواط الأربعة الأولى، حيث حلقت «شايمة» صاحبة الانتصارات المميزة لـ سعيد حمد مصلح جمهور الاحبابي بناموس الشوط الرئيسي للحول المحليات بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن وقدره 12:24:4 دقيقة،وحصدت «حشيمة» بشعار سالم أحمد محمد دري الفلاحي ناموس الشوط الرئيسي للحول المهجنات مسجلة زمناً قدره 12:24:2 دقيقة.

وتربع «مخوف» عرش الصدارة في قمة الزمول المحليات في الشوط الرئيسي مسجلاً زمناً قدره 12:53:7 دقيقة ليهدي مالكه سعيد عبيد سعيد رشدان هذا الفوز الثمين.

وواصل «كيفان» لـ حمد راشد حمد غديّر الكتبي التألق بعد انتزاع صدارة الزمول المهجنات ليضيف انتصاراً جديداً إلى رصيده الحافل بخمسة رموز ظفر بها خلال مشواره في عالم سباقات الهجن، مسجلاً زمناً قدره 12:37:1 دقيقة.

منافسات الصباح

وشهدت الفترة الصباحية منافسات ساخنة بين مختلف الشعارات في سن الحول والزمول، حيث افتتحت «الخليج» بشعار سلطان سعيد راشد دغيش أول الأشواط الصباحية للمحليات بانتصار ثمين مسجلة زمناً قدره 12:29:1 دقيقة.

واقتنصت «اليمامة» بشعار مكتوم سعيد منانه غدير الكتبي الصدارة في شوط الحول المهجنات الثاني مسجلة زمناً قدره 12:17:20 دقيقة.

وحلق «مرموق» لسعيد العبد عامر العويسي بناموس الزمول المحليات بزمن وقدره 12:40:05 دقيقة.

ونجح «مناسب» لـ خليفة سعيد عبيد خليفة الحميري في رابع تصدر الأشواط للزمول المهجنات حيث تمكن من حسم المركز الأول في توقيت وقدره 12:40:5 دقيقة.

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