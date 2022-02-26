26 مدرسة في ماراثون الوفاء

المصدر: الشارقة: فائز بجبوج

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نظمت مدرسة المجد النموذجية النسخة الثانية من ماراثون الوفاء لسلطان تحت شعار (جواهر أمنا.. تدعمنا كلنا)، وشهد السباق مشاركة أكثر من 300 طالب من 26 مدرسة حكومية وخاصة، وخصص لطلاب الصفين السابع والثامن من الحلقة الثانية لمسافة 4 كيلو مترات، وقدم خالد الحمادي مدير المدرسة ورئيس اللجنة المنظمة شكره إلى المدارس المشاركة، والذي جاء تنظيمه عرفاناً بدور سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ودعمها الكبير واللامحدود تجاه أبنائها الطلاب.

وقدم الحمادي شكره إلى الجهات الراعية، وثمن إسماعيل الياسي نائب رئيس اللجنة المنظمة جهود مجلس الشارقة الرياضي، ومجلس الشارقة للتعليم وإدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة، من أجل إنجاح الماراثون.

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