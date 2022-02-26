100 مشاركة في تحدي صيد الأسماك في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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ينطلق الأحد، تحدي الجولة الأولى من بطولة صيد الأسماك للسيدات في العاصمة أبوظبي والتي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبمشاركة متوقعة لأكثر من 100 متسابقة، وبدأ النادي تخصيص هذه البطولة للسيدات فقط منذ موسمين، وتبدأ المنافسات بنظام الفرق حيث تبحر القوارب مع زوارق اللجنة المنظمة وتجتمع في مكان محدد ومنطقة تم تخصيصها لمنافسة الصيد، مع تطبيق القوانين واللوائح التي وضعتها اللجنة المنظمة.

وتشتمل المنافسة على جمع أكبر حصيلة صيد من الأسماك، بالإضافة إلى أثقل سمكة وأطول سمكة، وسيكون هناك حضور لمتطوعين في زوارق وقوارب المشاركات، من أجل رصد كافة تفاصيل الصيد ولحظات صيد الأسماك.

أكد أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب، على أهمية البطولة التي تقام خصيصاً للسيدات

وقال: حظيت المواسم الماضية بنجاح كبير للبطولة التي استحدثها النادي البحري، وهو ما انعكس على الإقبال الكبير على المشاركة في النسخة الحالية، علاوة على التفوق الفني.

وأضاف: يتم تقييم البطولة في كل موسم وهي تتطور للأفضل ونجحنا في إقامة مسابقة خاصة بالفتيات فقط.

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