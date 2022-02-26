سعود بن صقر يشهد انطلاق سباق "تيري فوكس" الخيري

المصدر: وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن المبادرات الخيرية تعكس أسمى المبادئ الإنسانية والقيم الأصيلة المتجذرة في مجتمع رأس الخيمة ودولة الإمارات وكل من يعيش على أرضها، وتجسد بعمق رسالة الدولة الحضارية القائمة على التسامح والأخوة.

جاء ذلك خلال حضور سموه صباح اليوم، انطلاق سباق "تيري فوكس" الخيري المخصص لدعم أبحاث السرطان، على "كورنيش القواسم" بمشاركة عدد كبير من أفراد المجتمع.

وأشاد سموه بالأهداف النبيلة للسباق الذي يكرس قيم العطاء والتعاون في نفوس أفراد المجتمع، ويرسخ الوعي المجتمعي بأهمية هذه المبادرات الخيرية التطوعية.

ويقام السباق برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وبالتعاون مع مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، ويعد أحد الفعاليات المجتمعية المميزة في رأس الخيمة، ويخصص ريعه لاستكمال مشاريع البحوث العلمية لأمراض السرطان في "جامعة الإمارات" بمدينة العين.

وينظم السباق منذ أعوام في رأس الخيمة، إحياءً لذكرى الرياضي الكندي تيري فوكس، الذي أصيب في ريعان شبابه بسرطان العظام، وفقد على إثر ذلك إحدى ساقيه، لكن وبالرغم من ذلك وقبل وفاته أصر على الانطلاق برحلة ماراثونية طويلة بساق واحدة عبر كندا، بهدف جمع الأموال لدعم أبحاث السرطان.

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