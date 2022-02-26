تألق روسي في "مونديال " دبي للقوس والسهم لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تألق المنتخب الروسي في منافسات الأدوار النهائية لمونديال دبي للقوس والسهم لأصحاب الهمم محققا ميداليتين ذهبيتين ومثلهما من الفضيات، وبرونزية واحدة.

و أحرزت روسيا المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة القوس المركب مفتوح سيدات عن طريق تيتيانا اندريفيسيكا، تاركة المركز الثاني والميدالية الفضية للإيطالية ماريا اندريا فيرجيليو، فيما كان المركز الثالث من نصيب البريطانية فوبي باتريسون.

كما حلقت روسيا بذهبية القوس المركب فرق مختلط، تلتها في المركز الثاني والميدالية الفضية الهند، فيما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب بريطانيا.

وفي مسابقة القوس المركب زوجي سيدات حل المنتخب التركي في المرتبة الأولى، محلقا بالميدالية الذهبية، تلاه في المركز الثاني المنتخب الروسي بينما جاء المنتخب الإيراني ثالثا.

و في منفسات القوس المركب مفتوح رجال تألق الأمريكي مات سيتزمان رغم فقدان أطرافه، مقدما نموذجا في التحدي والإرادة بالعزيمة والإصرار مما أهله للحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية، وتلاه في المركز الثاني الروسي الكسندر جومباز بوف ليحصد الميدالية الفضية، وحل مواطنه بير جومبازبوف ثالثا ليحصد الميدالية البرونزية.

وفي مسابقة القوس المركب زوجي رجال حلت إيران في المركز الأول محلقة بالميدالية الذهبية، تاركة المركز الثاني والميدالية الفضية إلى أستراليا، بينما حلت سلوفاكيا في المرتبة الثالثة وحصلت على الميدالية البرونزية.

وشارك ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة، وماجد العصيمي مدير المونديال، ودومنيك أوهلمان رئيس قطاع أصحاب الهمم بالاتحاد الدولي للقوس والسهم، وحسن المزروعي عضو اللجنة المنظمة، وأحمد الحمادي رئيس اللجنة الفنية في تتويج الأبطال الفائزين بالميداليات في اليوم الرابع.

و ذكر ثاني جمعة بالرقاد " ان مونديال القوس والسهم لأصحاب الهمم يحمل رسائل ملهمة من دبي إلى كل دول العالم، مشيرا إلًى أن الأبطال ضربوا أروع نماذج القدوة في الارادة والتحدي والاصرار والعزيمة في التعامل مع إعاقاتهم الصعبة وتحويلها الى قصص نجاح..منوها انه تم التركيز على هذه القصص الملهمة لكي يرى العالم الدور الكبير للرياضة في تمكين فئات المجتمع وهذا هو الهدف الأسمى.

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