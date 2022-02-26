فيسيلي وروبليف في نهائي «تنس دبي» اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يلتقي اليوم التشيكي جيري فيسيلي المصنف 123 عالمياً مع الروسي أندري روبليف المصنف 7 عالمياً في نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس، وفجر التشيكي جيري فيسيلي مفاجأة جديدة، أمس، في البطولة بإطاحته بالكندي دينيس شابوفالوف المصنف 14 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-7 و7-6 و7-6 في مباراة ماراثونية في نصف النهائي، استغرقت 3 ساعات و16 دقيقة، سيطر التعادل على مجرياتها في المجموعات الثلاث التي حسمتها أشواط كسر التعادل.

وانضم شابولوف لقائمة ضحايا فيسيلي في البطولة، حيث أطاح بثلاثة لاعبين من المصنفين الكبار على العالم من ربع النهائي ودور الـ 16،والدور الأول وهم المصنف الأول الصربي ديوكوفيتش ، والإسباني باوتيستا المصنف 15 عالمياً، والكرواتي سيليتش المصنف 25 عالمياً.

وأصبح فيسيلي رابع تشيكي يبلغ نهائي «تنس دبي» بعد نوفاتشاك حامل لقب النسخة الأولى 1993 ونوفاك وصيف نسخة 2003 وبيرديتش وصيف نسختي 2013 و2014.

ووصل الروسي أندري روبليف للنهائي على حساب البولندي هوبرت هوركاش المصنف 11، بعدما فاز عليه في نصف النهائي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 6-3 و5-7 و6-7 في ساعتين و25 دقيقة.

ويعدّ روبليف رابع لاعب روسي يبلغ النهائي بعد مارات سافين (2001) وميخائيل يوجني (2007 و2010) وكاراتسيف حامل لقب 2021.

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