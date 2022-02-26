التشيكي فاتشيك بطل «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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توج التشيكي ماتياس فاتشيك، أمس، بطلاً لمرحلة «إكسبو دبي 2020»، المرحلة السادسة من طواف الإمارات، وأنهى مسافة السباق البالغة 180 كلم في زمن قدره 3:58:10 ساعة، محققاً واحدة من كبرى مفاجآت النسخة الرابعة للطواف، فيما أبهرت معالم دبي الجميع .

حيث مر الطواف بعدد من أبرز الأيقونات المعمارية ذات الشهرة العالمية التي تتميز بها دبي، في مقدمتها «دبي هاربر» و«عين دبي» و«متحف المستقبل»، مروراً بمدينة دبي الرياضية، وواحة السيليكون، وميدان، ثم العودة إلى قلب المدينة عبر شارع جميرا وجزيرة النخلة، وصولا لنهاية المرحلة في إكسبو.

زشهدت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو دبي، وأحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو انطلاقة المرحلة السادسة من مقر إكسبو.وفاجأ دراج فريق جازبروم روسفيلو، «19 عاماً» الجميع، بفوزه بلقب المرحلة ، ليصبح أصغر دراج يفوز بإحدى مراحل طواف الإمارات منذ انطلاقته عام 2019.

فيما ابتعد أبرز المرشحين عن المراكز الأولى، حيث نجح فاتشيك بجانب 4 دراجين ضمن المجموعة الهاربة في مقدمة السباق الحفاظ على الفارق الزمني مع كوكبة الدراجين في المجموعة الرئيسة المتأخرة، على غير المعتاد في سباقات الدراجات، واستمر تقدمهم في الكيلومترات العشرة الأخيرة، ليخطف فاتشيك المركز الأول.

وجاء الفرنسي بول لابيرا «إيه جي تو آر ستروين» ثانيا، والروسي ديميتري ستراكوف «جازبروم روسفيلو» ثالثا، ثم الإيطالي تونيللي «باردياني»، والروسي كوشيتكوف «جازبروم روسفيلو».

ورغم أن مرحلة إكسبو دبي تعد من مراحل السرعة، فإن كوكبة الدراجين لم ينجحوا في اللحاق بالمجموعة الهاربة التي وسعت الفارق في البداية إلى أكثر من دقيقتين، قبل أن تصل إلى نحو دقيقة في آخر 10 كيلومترات، ووقوع حادث بسيط لم يؤثر في السباق، ليعبر أبرز المرشحين من أصحاب السرعة النهائية، البلجيكي جاسبر فيليبسن «البيسين فينيكس» خط النهاية بفارق 15 ثانية عن صاحب المركز الأول، وفي المركز السادس للمرحلة.

صدارة بوغاتشر

وبنهاية المرحلة السادسة ، حافظ السلوفيني تادي بوغاتشر دراج فريق الإمارات على الصدارة، بزمن 22:18:02 ساعة، بفارق 4 ثوانٍ عن الإيطالي فيليبو جانا «إينيوس» ، و14 ثانية عن الروسي الكسندر فلاسوف «بورا هانزجروهي»، و17 ثانية عن البريطاني آدم ياتس «إينيوس».

واحتفظ بوغاتشر بالقميص الأحمر، برعاية الشركة العالمية القابضة، لمتصدر الترتيب العام للطواف، للمرحلة الثالثة على التوالي، ويحتاج إلى إنهاء المرحلة الأخيرة في العين على قمة جبل حفيت على خط النهاية للحفاظ على لقب طواف الإمارات للعام الثاني.

واحتفظ بوغاتشر بالقميص الأبيض برعاية نخيل لأفضل دراج شاب، فيما حافظ البلجيكي فيليبسن على القميص الأخضر برعاية وكالة التجارة الإيطالية لمتصدر الطواف بالنقاط بعد أن وصل إلى 76 نقطة، متقدماً بفارق 7 نقاط عن الروسي ستراكوف، وجاء بوغاتشر ثالثا بـ 34 نقطة،وحسم ستراكوف دراج جازبروم بنسبة كبيرة القميص الأسود لمرحلة السرعة المتوسطة.

شارك في مراسم التتويج التي أقيمت في مسرح الميلينيوم بمقر إكسبو ، أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، رئيس الاتحاد الآسيوي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي.

والعقيد جمعة بن سويدان رئيس لجنة طواف الإمارات بشرطة دبي، وخليفة يوسف خوري رئيس الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، والدكتور جمعة المطروشي المدير العام لواحة دبي للسيليكون، ومحمد القاسم ممثل نخيل، والكابتن هاشم الهاشمي ممثل طيران أبوظبي.

ميزة

وأكد التشيكي فاتشيك أنه لم يتوقع الفوز بإحدى مراحل طواف الإمارات، وقال: مازلت لا أصدق أنني فزت، والفوز يعني الكثير لي، وفي العشرة كيلومترات قبل النهاية، أيقنت أن لدينا ميزة التقدم بفارق دقيقة و15 ثانية وركزت بشكل كامل على زيادة سرعتي حتى خط النهاية.مفاجأة

وقال متصدر طواف الإمارات، السلوفيني تادي بوغاتشر: «نتيجة المرحلة السادسة في دبي كانت مفاجأة، وبدأنا المرحلة بشكل طبيعي، واستمرت وتيرتها الصعبة ولعبت المجموعة الهاربة في المقدمة جيداً، وحظيت بوقت كافٍ للابتعاد عن المجموعة في الكيلومترات الأخيرة، ونجحوا في ذلك».

وعن المرحلة الأخيرة الجبلية في العين قال: «اليوم الأخير هو الأكثر إثارة وأكثر مراحل الطواف سخونة لأنه سيحدد البطل، ومستعد للدفاع عن القميص الأحمر واللقب، ولا نشعر بأي توتر».

حارب: الكل فائز في سباق تاريخي



هنأ سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، الفائزين في مرحلة« إكسبو طواف الإمارات »، وأكد أن الذين حصلواعلى نقاط التمي هم الأكثر سعادة، لكننا نعتبر أن جميع المشاركين في الطواف فائزون، كونهم خاضوا سباقاً تاريخياً، انطلق من قلب «إكسبو» الحدث العالمي الأكبر من نوعه.

كما مروا بجوار العديد من المعالم السياحية والحضارية المميزة في دبي ومن بينها متحف المستقبل التحفة المعمارية والعلمية، التي تجسد رؤية القيادة الرشيدة، وإراداتها في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للوطن والعالم.

وأكد حارب أن النجاح الكبير تحقق بفضل تعاون مؤسسات وطنية عديدة، عملت بروح الفريق الواحد، وهي «إكسبو 2020 دبي» ومجلسي أبوظبي ودبي الرياضيين، بالتعاون مع شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومختلف الدوائر، وكذلك المتطوعين الذين عملوا بحبٍ وتفانٍ لإنجاح الحدث.

وأكد حارب أن رياضة الدراجات الهوائية في دولة الإمارات تحتل مكانة مميزة وتحظى بدعم ورعاية القيادة وتوجه بالشكر إلى معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي على إعطائها إشارة انطلاقة المرحلة، كما تقدم بالشكر إلى أحمد الخطيب .

الحسم في جبل حفيت اليوم

تحسم المرحلة الأخيرة «مرحلة مبادلة» في العين، اليوم، لقب النسخة الرابعة من طواف الإمارات، التي ستقام لمسافة 148 كلم، المرحلة الجبلية، وتكشف المعالم السياحية للعين، ومنها حديقة العين للحيوانات، والقطارة، والهيلي، وواحة العين، التي تضم عدد هائل من أشجار النخيل، ويمر الطواف على المبزرة الخضراء التي تتميز بطبيعتها التي تجمع بين الخضرة والصخور ويتخللها الينابيع، قبل أن تبدأ أصعب مراحل السباق بالصعود إلى قمة جبل حفيت لمسافة 10 كلم على ارتفاع يصل إلى نحو 1025 متراً.

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