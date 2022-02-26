بطولة حمدان بن زايد للرماية تنطلق اليوم

المصدر: الظفرة - وام

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تنطلق صباح اليوم «بطولة حمدان بن زايد للرماية سكتون 0.22» للجنسين، التي ينظمها نادي الظفرة للرماية في مدينة زايد، وتستمر حتى 31 مارس المقبل لفئة الرجال.

وستقام فئة السيدات خلال الفترة من 15 مايو إلى 15 يونيو، وسط إجراءات احترازية ووقائية متكاملة، وبجوائز قيّمة للمشاركين.

وأكد ناصر المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية، أن بطولة حمدان بن زايد للرماية «سكتون 0.22» في نسختها الثانية، ستكون إضافة نوعية لهواة ومحبي رياضة الرماية والمهتمين بها في إمارات الدولة كافة، خصوصاً بعد النجاح الكبير الذي تحقق خلال النسخة الأولى من البطولة، التي لاقت إقبالًا كبيرًا من قِبل مختلف الجنسيات المشارِكة، متوقعًا أن تشهد النسخة الحالية من البطولة زيادة كبيرة في عدد المشاركين من الجنسين.

وأشاد بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة لكافة الأنشطة الرياضية التي تقام في الدولة بشكل عام والأنشطة التي تقام في منطقة الظفرة خاصة، مثمنًا اهتمام ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، لهذه البطولة ودعم المجتمع المحلي والرياضي في منطقة الظفرة وهواة الرياضة بشكل عام.

وأشار إلى أن حرص ديوان ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة على دعم مختلف الأنشطة والفعاليات التي تلامس اهتمام سكان المنطقة واحتياجاتهم، ودعم مبادرات وفعاليات نادي الظفرة للرماية وأنشطته المختلفة، التي يقدّمها للسكان.

وسيحصل الفائزون في المراكز العشرة الأولى في البطولة على عدد من الجوائز القيمة.

شروط

ونصت الشروط العامة للبطولة على أن يكون عُمر المتسابق من كلتا الفئتين يزيد على 12 عامًا، وأن تكون مسافة التصويب 50 مترًا لكلتا الفئتين، وستكون الأهداف بالنسبة للرجال (إلكترونية)، في حين ستكون (ورقية متحركة) للنساء، وأن تكون الوضعية للرجال (راقدًا)، بينما ستكون (جلوسًا) بالنسبة للنساء.

وتُقام البطولة على مرحلتين بنظام التأهل، حيث سيتمّ تأهل ثلاثين متسابقًا من الرجال وعشرين من النساء إلى الدور النهائي، كما سيتمّ احتساب نتائج الدور الأول مع الدور النهائي، مع إمكانية استئجار المتسابقين للأسلحة خلال البطولة.

وتكون المشارَكة مفتوحة للهواة من جميع الجنسيات، وأبواب التسجيل مفتوحة عبْر الاتصال بالنادي، أو الوصول إلى مقرّه، ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين في البطولة إلى 500 متسابق من فئة الرجال، و150 من فئة النساء.

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