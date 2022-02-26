دبي تحتضن النزال التاريخي لـ «آل تشاكا» وأسطرلابيو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تدق ساعة الحقيقة أمام غييرمو ريجونديو «آل تشاكا»، أسطورة الملاكمة الكوبية المتوج بذهبيتي أولمبياد سيدني 2000 وأثينا 2004، حينما يعود لحلبة المصارعة بعد غيبة طويلة لخوض النزال التاريخي على اللقب العالمي في وزن البانتام، والذي يقام في السادسة من مساء اليوم، في نادي الإمارات للغولف بدبي، في مواجهة منافسه الفلبيني فينسينت أسطرلابيو ضمن مجموعة من 9 نزالات أخرى لا تقل حماساً.

ويقام النزال ضمن بطولة «مقاتلو الشعب الكوبية»، وذلك بعد النجاح الذي واكب النسخة الأولى التي أقيمت في أكتوبر من العام الماضي، في دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة العديد من نجوم الملاكمة العالمية.

وقال المدرب بيدرو دياز الذي عمل مع المنتخب الكوبي في 4 دورات أولمبية، إن دبي ستكون شاهدة للنزال المشوق الذي سيجمع بين الأسطورة غييرمو ريجونديو ضد فينسينت أسطرلابيو، وأنه سعيد لأن يكون جزءاً من هذا الحدث في دبي.

ومن جانبه، توقع «آل تشاكا»، أن تكون المواجهة، قوية وقال إنه في غاية الحماس لبداية النزال، وأضاف: «بالنسبة لي سأعمل جاهداً لتحقيق الانتصار في هذا النزال، في كل الأوقات أسعى للفوز، وأتوقع أن يكون اللقاء قوياً، وأود أن أشكر اللجنة المنظمة التي جهزت كل شيء حتى نكون هنا في دبي لخوض هذه المواجهة».

وفي المقابل، أكد أسطرلابيو، أنه ظل يتدرب خلال الأشهر الثلاثة الماضية من أجل مواجهة الليلة، وأنه لا يشعر بالقلق على الإطلاق، وأنه يدرك صعوبة مواجهة منافس بحجم «أل تشاكا»، لكنه يؤمن بحظوظه وسيعمل على تقديم كل ما لديه في سبيل الفوز بالنتيجة.

وبدوره، قال الملاكم الكوبي جادير هيريرا مونتيرو، حفيد الأسطورة إنجيل هيريرا، الفائز بالميدالية الذهبية مرتين في أولمبياد مونتريال 1976 وموسكو 1980، إنه استعد جيداً لمواجهة منافسه الفلبيني مارك جون ياب، وأنه يدخل المواجهة، وهو مدرك تماماً صعوبة مواجهة خصم بحجم مارك جون، لكنه يثق في قدرته على كسب النزال.

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