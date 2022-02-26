«دبي لصيد الأسماك» تختتم اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يسدل الستار اليوم على منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك 2022 والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في الموسم 2021-2022.

وخطف عيسى درويش عيسى المري الأضواء بقوة في اليوم الثاني من أيام الجولة الأولى بعد اصطياده سمكة سكل (كوبيا) بوزن 38.30 وطول 148 سم.

ونجح إسحاق محمد أحمد المرزوقي في اصطياد سمكة وزن 23.50 كلغ وطول 123 سم محتلاً المركز الثاني .

ونجح عيسى المري أيضا في تصدر المشهد بمنافسات فئة الكنعد (كينيغ فيش) بسمكة بوزن 19.95 كلغ وطول 131 سم ليقف متصدراً أيضاً في هذه الفئة.

نجاح

وقال عيسى المري الموظف في اللجنة العليا للتشريعات بدبي إنه سعيد للغاية بالنجاح الكبير الذي صادفه في اليوم الثاني من أيام الجولة الأولى لبطولة دبي لصيد الأسماك مشيراً إلى أن التوفيق حالفه في الحصول على سمكتين كبيرتين بعد عمل جاد منذ الصباح الباكر برفقة عائلية في وجود والده وشقيقه الأكبر عبدالعزيز.

وأكد عيسى أن مشاركته في هذه البطولة جاءت برغبة شديدة لحبه لحياة البحر بحكم النشأة أيام الصبا بالقرب من البحر في ساحل ديرة حيث ظل وفياً للبحر ومحباً لهواية صيد الأسماك منذ الصغر، كما أنه ظل حريصاً على المشاركة في كل المسابقات التي نظمها النادي في المواسم الماضية مع انطلاقة بطولة دبي بحلتها الجديدة لكنه لم يوفق قط في اعتلاء منصات التتويج التي يحلم بها من خلال النسخة الحالية.

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