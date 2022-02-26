بطولة «سبورتيكس الفنية» تنطلق اليوم بمشاركة 170 سباحة

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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تنطلق اليوم بطولة «سبورتكس للسباحة الفنية» التي تستضيفها العاصمة أبوظبي للمرة الأولى، بتنظيم من اتحاد الإمارات للسباحة وشركة سبورتكس للخدمات الرياضية، وتحت إشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وتستمر ليومين في مركز مدينة محمد بن زايد الرياضي – مجمع الرياضات المائية، وتشارك فيها أكثر من 170 سبّاحة من كل من الإمارات ومصر وأذربيجان واليونان ورومانيا.

وأكدت مريم الشامسي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للسباحة ورئيسة اللجنة النسائية، أن استضافة أبوظبي لبطولة بهذا المستوى تعكس التطور الإيجابي الكبير على صعيد الرياضات النسائية بصفة عامة والسباحة على وجه الخصوص، خصوصاً أن اتحاد الإمارات للسباحة يعمل جاهداً لنشر السباحة النسائية، وتوسيع قاعدتها، وتوفير المنشآت الرياضية المتخصصة للتشجيع على ممارسة السباحة.

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