«نايت إكسبو» للمواي تاي اليوم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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ينظم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ اليوم بمعرض إكسبو دبي 2020 بطولة «المواي تاي نايت إكسبو» التي تقام بإشراف المجلس العالمي للمواي تاي والاتحاد الدولي للمواي تاي واتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ وسط مشاركة واسعة.

وقال طارق المهيري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمواي تاي أمين عام الاتحاد العربي المدير التنفيذي للاتحاد إن الجدول الزمني للبطولة قد بدأ باكتمال وصول اللاعبين المشاركين، وأقيم الفحص الطبي والميزان.

وأضاف المهيري: كل اللجان العاملة في البطولة فرغت من إنهاء كافة الترتيبات والتحضيرات الفنية والإدارية والتنظيمية.

وأشار إلى أن هذه البطولة تكتسب أهمية كبيرة جدا خاصة أن بطل منتخبنا الوطني إلياس حبيب علي سيكون عنوان الحدث الأبرز في مواجهة قوية ستجمعه مع البطل الأمريكي أرون اورتيز حيت يتنافسان على اللقب وفي مواجهة أخرى مرتقبة سيواجه بطل منتخبنا الوطني إبراهيم بلال البطل الماليزي محمد أمزار، وهناك مواجهات قوية في الدور نصف نهائي لفئة السوبر والتي تجمع بين بطل منتخبنا الوطني للمواي تاي نور الدين سمير مع البطل دودلي مووتوسامي من موريشيوس.

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