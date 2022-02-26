16 ذهبية لـ «فرسان الإرادة» في بارالمبية غرب آسيا

المصدر: المنامة - معتصم عبدالله

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واصل «فرسان الإرادة» لاعبو ولاعبات منتخب الإمارات لأصحاب الهمم حصد «الذهب»، خلال المشاركة الحالية.

ضمن دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية في نسختها الثالثة والمقامة بالبحرين، وصل عددها لـ 8 ميداليات ذهبية جديدة ليرفعوا الرصيد الإجمالي من الميداليات الذهبية للإمارات إلى 16 ميدالية، صعدت بالترتيب العام لمنتخبنا إلى «مركز الوصافة» من بين 11 منتخباً، في اليوم قبل الأخير لختام المنافسات أول من أمس.

معادلة

وعادلت الميداليات الذهبية الـ 16، رصيد «فرسان الإرادة» من الميداليات في المشاركة السابقة في النسخة الثانية لألعاب غرب آسيا البارالمبية والتي أقيمت بالأردن 2019، حيث تبدو الفرصة متاحة لتخطي حصاد المشاركة الماضية، والتي أنهاها «فرسان الإرادة» في المركز الثالث برصيد إجمالي 59 ميدالية من بينها 16 ذهبية، 21 فضية، 22 برونزية.

ووصل إجمالي الميداليات الملونة لمنتخبنا في اليوم قبل الأخير لمنافسات النسخة الثالثة، إلى 56 ميدالية ملونة، من بينها 16 ذهبية، و20 فضية، و20 برونزية، ففي منافسات ألعاب القوى حصد «13 ذهبية، 16 فضية، 10 برونزيات»، ورفعات القوة «ذهبية، فضية، برونزيتين»، كرة الطاولة «فضيتين وبرونزية»، الريشة الطائرة «ذهبيتين، 5 برونزيات»، البوتشيا «فضية وبرونزيتين».

وشهد اليوم قبل الأخير للمنافسات، أول من أمس حصد «فرسان الإرادة» 29 ميدالية جديدة، بحضور محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، الذي شارك في مراسم تتويج الفائزين خلال منافسات «ألعاب القوى» التي أقيمت في ستاد مدينة خليفة الرياضية، ومنافسات «رفعات القوة» التي أقيمت بجامعة بوليتكنيك في مدينة عيسى.

مشاركة نموذجية

ووصف الهاملي، المشاركة الحالية لـ «فرسان الإرادة» في ألعاب غرب آسيا الثالثة بالنموذجية، بعدما عادل المنتخب رصيد ميدالياته الذهبية في المشاركة السابقة في نسخة عمان 2019 بـ 16 ميدالية، قبل يوم على ختام المنافسات، وقال «النسخة الحالية امتازت بالتنافس القوي، وما قدمه أبطال الإمارات يعد إنجازاً يستحق الثناء والإشادة بمجهود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية».

وثمن الهاملي، نجاح البحرين في تنظيم دورة مثالية ساعدت اللاعبين في تقديم المستوى الأفضل، والاستفادة من المرافق الجيدة للمنافسات، وهو ما يسهم بدوره في تطوير الألعاب البارالمبية على مستوى دول المنطقة ككل.

من جانبه، عبر جمعة النعيمي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية مدير البعثة، عن سعادته بالنتائج الإيجابية لأبطال الإمارات من «فرسان الإرادة»، وقال «معادلة رصيد إنجازات الدورة الثانية قبل يوم على ختام المنافسات، يرفع تفاؤلنا بتحقيق الأفضل والتأكيد على التطور الكبير في مستوى اللاعبين على صعيد كل المنافسات».

وتعود بعثة منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم إلى الإمارات مساء اليوم بعد ختام مشوار المشاركة في ألعاب غرب آسيا البارالمبية، في انتظار الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانج زو الصينية في أكتوبر المقبل.

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