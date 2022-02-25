صانع المفاجآت.. فيسيلي يطيح بشابوفالوف ويضرب موعداً مع روبليف في نهائي "تنس دبي"

المصدر: دبي-عدنان الغربي، تصوير: دينيس مالاريش

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فجر التشيكي جيري فيسيلي المصنف 123 عالميا مفاجأة جديدة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس بإطاحته بالكندي دينيس شابوفالوف المصنف 14 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-7 و7-6 و7-6 في مباراة ماراثونية استغرقت 3 ساعات و16 دقيقة، سيطر التعادل على مجرياتها في المجموعات الثلاث التي حسمتها أشواط كسر التعادل، واستمتع فيها الجمهور بأداء عال من الجانبين.

وانضم شابولوف لقائمة ضحايا فيسيلي في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تضم إلى جانبه 3 لاعبين آخرين من المصنفين الكبار على العالم، يتقدمهم المصنف الأول الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي فاز عليه في ربع النهائي وقبله الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت المصنف 15 عالميا في الدور 16 والكرواتي مارين سيليتش المصنف 25 عالميا في الدور الأول.

وأصبح فيسيلي رابع لاعب تشيكي يبلغ نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس بعد كارال نوفاتشاك حامل لقب النسخة الأولى 1993 وجيري نوفاك وصيف نسخة 2003 وتوماس بيرديتش وصيف نسختي 2013 و2014.

وضرب فيسيلي موعدا في نهائي بطولة سوق دبي الحرة البالغ مجموع جوائزها المالية 2.9 مليون دولار مع الروسي أندري روبليف المصنف 7 عالميًا الذي حسم بطاقة الـتأهل على حساب البولندي هوبرت هوركاش المصنف 11، بعدما فاز عليه في نصف النهائي مساء اليوم، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 6-3 و5-7 و6-7 في ساعتين و25 دقيقة.

ويعدّ روبليف رابع لاعب روسي يبلغ النهائي بعد مارات سافين (2001) وميخائيل يوجني (2007 و2010) واصلان كاراتسيف حامل لقب 2021.

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