«البلاي أوف» للطائرة تنطلق اليوم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تنطلق في السابعة من مساء اليوم، مباريات دورة «البلاي أوف» على درع الدوري العام للكرة الطائرة رجال، بمواجهتي شباب الأهلي مع العين، والنصر مع بني ياس في ذهاب المربع الذهبي.

وتقام مباراتا الإياب الأربعاء المقبل، وفي حالة تساوي موقف الفرق المتنافسة تقام مباراة فاصلة يوم 5 مارس المقبل، بين الفريقين المتعادلين.

ويصعد الفائزان إلى النهائي، والذي يقام يومي 9 و12 مارس المقبل، ويحسم اللقب الفريق الذي يحقق الفوز في مباراتي الذهاب والإياب، أما في حالة تبادل طرفي النهائي الفوز، تقام مباراة فاصلة أخيرة 16 مارس.

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