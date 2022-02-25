«مخيم ترايثلون دبي للسيدات» مستمر حتى 12 مارس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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ينظم نادي دبي للسيدات بمقره في منطقة جميرا، «مخيم الترايثلون» لتأهيل المشاركات في النسخة الخامسة من «ترايثلون دبي للسيدات» ويستمر حتى انطلاقة الحدث يوم السبت 12 مارس 2022، ويعد الترايثلون الأول من نوعه في المنطقة المُخصص للسيدات والفتيات من عمر 15 سنة فما فوق، وينظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع النادي، ويتضمن ثلاث رياضات، هي السباحة والجري وركوب الدراجات.

ويتيح المخيم فرصة التدريب التقني على أجواء المنافسة لجميع المشاركات من خلال حصص تدريبية مجانية في السباحة والجري وركوب الدراجات الهوائية، يتم تنظيمها أيام الأحد والخميس من كل أسبوع ما بين 4 – 6 مساءً، ويتم من خلاله تأهيل المشاركات بالمعرفة الفنية اللازمة لمراحل السباق بالإضافة للشروط وطرق الانتقال من سباق إلى آخر، كذلك كيفية مشاركة الفئات المختلفة سواءً بصفة فردية أم ضمن فريق.

وقالت ميثاء شعيب مدير إدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة دبي للمرأة، عضو اللجنة المنظمة لترايثلون دبي للسيدات إن نادي دبي للسيدات التزم بتنظيم هذا المخيم خلال دوراته الخمس تأكيداً على حرص حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، على تقديم الدعم والتأهيل اللازم للمرأة لتعزيز حضورها ومشاركتها في المنافسات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأكدت ميثاء شعيب حرص النادي على بناء الشراكات الاستراتيجية التي تعزز صحة ولياقة المرأة وتتيح لها الاندماج في المجتمع الرياضي في إمارة دبي، مشيرةً إلى أهمية المخيم التي تتمثل في تدريب المشاركات وإدماجهن في أجواء السباق وضمان حصولهن على الإرشاد والتدريب اللازم للمشاركة بفعالية في هذا الحدث الرياضي الكبير.

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