اتحاد القوس والسهم يوزع حقائبه الإدارية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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برئاسة الدكتور سعيد مصبح الكعبي عقد اتحاد الإمارات للقوس والسهم اجتماعه الأول الذي شهد توزيع المناصب الإدارية، حيث تولى عبد الله الظنحاني منصب نائب الرئيس، فيما تولى حميد المشرخ منصب الأمين العام وراشد الشيباني أمين عام مساعد وتولى خالد كلبت لجنة الاستراتيجية، وتم إسناد رئاسة لجنة الإعلام والاتصال الحكومي ورئاسة لجنة رياضة المرأة للدكتورة نورا المرزوقي، فيما تولى رئاسة لجنة الاستثمار والتسويق عبد الله خوري، وتم إسناد اللجنة المالية ولجنة المنتخبات لعادل الحمادي واللجنة الفنية لفهد الحمادي.

وفي ختام الاجتماع وجه الكعبي الشكر لأكاديمية العلوم الشرطية لاستضافتها الاجتماع الأول للمجلس، كما تمنى لجميع الأعضاء التوفيق في المهام المسندة إليهم من أجل المساهمة في نشر لعبة القوس والسهم وتحقيق الأهداف المرجوة.

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