عزيز يصوب في مونديال دبي بـ«نور البصيرة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يخطف مونديال دبي للقوس والسهم لأصحاب الهمم بنادي دبي لأصحاب الهمم، الأضواء بفضل القصص الملهمة من أبطال العزيمة والإصرار والتحدي، ورغم الظروف البصرية للباكستاني وليد عزيز منذ الصغر إلا إنه يشارك في المونديال مستعيناً بـ( نور البصيرة ) من خلال جهاز يوضع أمام يده يتحسس خلاله التصويب والذي يقوده نحو الهدف، وقال: منحتني لعبة القوس والسهم الثقة من أجل مواصلة مسيرتي الرياضية بكل ثبات لتحقيق طموحاتي وسط تشجيع من الأسرة،وأشار عزيز إلى أن طموحه يتمثل في تحقيق ميدالية عالمية بعد أن حقق 5 ميداليات ذهبية في البطولات المحلية.

وأكد أحمد الحمادي رئيس اللجنة الفنية بالمونديال أن الجديد هو مشاركة رماة الإعاقة البصرية لأول مرة لمسافة 30 متراً،وأشار إلى أن 88 رامياً يصوبون في الوقت نفسه من المسائل الفنية المهمة في الحدث العالمي،وقال: تم تسخير التكنولوجيا من أجل إخراج البطولة في أفضل صورة،فيما وفرت اللجنة ملعباً مميزاً للمنتخبات لمدة 12 ساعة وهو مجهز بأعلى مستوى.

نتائج

وأسفرت منافسات الدور التمهيدي للقوس الأولمبي فردي مفتوح عن فوز الفرنسي تيوكوليت بالمركز الأول تلاه الروسي سميرنوف ثم الإيراني رحيمي، فيما فازت الروسية مارجريتا ورينكوف بالمركز الأول في مسابقة فردي السيدات تلتها الإيطالية فينسينزا ثم البولندية أولسيزيوسكا.

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