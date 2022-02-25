16 بطولة لـ «أبوظبي البحري» في مارس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب، عن اعتماد أجندة النادي البحري في شهر مارس المقبل، مشيراً إلى أنها تتضمن 16 بطولة وسباقاً وتحدياً رياضياً بحرياً خلال شهر واحد بمختلف شواطئ أبوظبي.

وأكد الرميثي أن التحديات البحرية المختلفة ستقام في العاصمة أبوظبي على كاسر الأمواج، وشاطئ الحديريات، وكورنيش القرم، إضافة إلى شاطئ مدينة المرفأ.

وقال مع تنوع البطولات المختلفة بين سباقات محلية وبطولات حديثة، فإننا وضعنا خطة من أجل تنظيم البطولات في 4 شواطئ مختلفة في إمارة أبوظبي خلال شهر مارس بالتحديد، وسيصل عدد هذه البطولات إلى 16 منافسة رياضية ستجعل من شهر مارس أحد أكثر الأشهر تميزاً من الناحية التنظيمية للنادي.

ووجه الرميثي الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي لتوفير الدعم لنجاح الرياضة البحرية في الإمارة وتفوقها للأفضل، كما توجه بالشكر لكل القائمين على القطاعين التراثي والحديث في النادي البحري، مشيداً بما وصلت إليه الرياضات البحرية في الوقت الحالي من تطور كبير واستمرار للأفضل في المشهد التنظيمي والإعدادي للبطولات.

الجدير بالذكر أن نادي أبوظبي للرياضات البحرية سيكمل موسمه خلال شهر مارس مع انطلاق بطولة أبوظبي لصيد الكنعد، ثم بطولة الإمارات للموتوسيرف على كاسر الأمواج، ومهرجان الظفرة البحري على شاطئ مدينة المرفأ سيكون من أبرز المحطات خلال الشهر الحالي، وتشمل خطة النادي تنظيم بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية على شاطئ الحديريات، ثم تنظيم بطولة الإمارات للتزلج على الماء على شاطئ القرم.

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