الإمارات تستضيف أكبر بطولة للألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط

المصدر: وام

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تستضيف دولة الإمارات في إطار تعزيز منتجات الاقتصاد الرقمي والإبداعي وترسيخ مكانتها وجهة عالمية مفضلة للمبرمجين والمطورين الرقميين وأهم أحداث الرياضات الإلكترونية .. وبدعم من الهوية الإعلامية للدولة وأكاديمية الإعلام الجديد "بطولة دوتا 2 دبي 2022 الدولية" للرياضات الإلكترونية، الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط في دبي وتنظمها مؤسسة "جالكسي ريسر" الأكبر من نوعها للرياضات الإلكترونية وفعالياتها، والتي تتخذ من دبي مقرا لها، في دعوة حصرية لفرق عالمية محترفة في الرياضات الإلكترونية للمشاركة في المنافسة المقامة على أرض الإمارات، بما يعزز موقعها مركزا لتقنيات التلعيب والتصميم الرقمي وبرمجة المصادر المفتوحة والألعاب الإلكترونية وفعالياتها الدولية التي يتابعها ويشارك فيها الملايين.

وتلتقي مجموعة من أهم فرق الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم وأكثرها احترافية في مدينة دبي للاستوديوهات في الفترة من 2 إلى 6 مارس المقبل لتتنافس فيما بينها خلال البطولة على جوائز بقيمة 1,000,000 مليون درهم.

و تشير أحدث الدراسات إلى أن عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية استقبل أكثر من نصف مليار مشترك جديد خلال السنوات الثلاث الماضية، وتبين الأبحاث أن القيمة السوقية العالمية لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية تجاوزت 284 مليار دولار عام 2021 فيما توقعت دراسات سوقية أخرى أن تتجاوز القيمة الإجمالية لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية نصف تريليون دولار بحلول عام 2028.

و قالت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات: "استضافة دولة الإمارات الفعاليات العالمية الرقمية تعزز فرص الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي، وتفسح المجال لتعزيز ثقافة البرمجة للوصول إلى هدف 100 ألف مبرمج في دولة الإمارات هذا العام تماشيا مع مبادرات الاقتصاد الرقمي التي أعلنت عنها حكومة الإمارات ضمن "مشاريع الخمسين" التي تؤسس لمرحلة تنموية جديدة للخمسين عاما المقبلة وصولا إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071 ومن ضمنها ترسيخ دعائم الاقتصاد الأفضل بتنوعه والابتكار والاستكشاف المستمر للفرص فيه.

و أضافت الحمادي: "تقيم العديد من مدن وعواصم العالم اليوم بطولات وفعاليات ضخمة مماثلة للرياضات الإلكترونية وألعابها التي يمارسها يوميا مئات الملايين من مختلف الفئات العمرية سواء على هواتفهم المتحركة، أو الأجهزة اللوحية، أو أجهزة الكمبيوتر، أو منصات الألعاب، كما أعلنت شركات تواصل اجتماعي عالمية خططا مستقبلية لتوفير تقنيات افتراضية غير مسبوقة تفتح آفاقا جديدة لمئات ملايين المستخدمين ليشكلوا معا مجتمعات متصلة يجمعها عالم الرقمنة والواقع الافتراضي والمعزز والغامر وإمكاناته اللامحدودة التي ستميز مستقبل الفرص في الاقتصاد الجديد القائم على التكنولوجيا والابتكار، وهذا ما تحرص عليه برامج ومبادرات حكومة الإمارات ومؤسساتها".

نمو مستمر لجمهور وتطبيقات الرياضات الإلكترونية .

من جانبه قال راشد العوضي، المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد بدبي: "نشهد اليوم نموا مستمرا لجمهور وتطبيقات وبرمجيات تصميم وتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية وتنظيم الفعاليات والأحداث والمسابقات المتخصصة بها ورعايتنا للبطولة الدولية التي تستضيفها دبي تسهم في تعزيز الصناعات الإبداعية في الدولة".

وأضاف العوضي: "التقنيات المستخدمة في هذا المجال تستخدم اليوم في مختلف القطاعات كالتعليم الافتراضي والرقمي وتدريب المهنيين والفنيين باستخدام المحاكاة وبرامج اللياقة البدنية وبرمجيات الجراحة الروبوتية والرعاية الصحية والاستشارات الطبية عن بعد.. والفعاليات المرتبطة بالألعاب والرياضات الإلكترونية هي اليوم أحداث عالمية يتابعها الملايين من خلف شاشاتهم ومن مختلف أنحاء العالم، ورعايتنا لبطولة دوتا 2 دبي 2022 الدولية تأتي في إطار رسالة أكاديمية الإعلام الجديد كمنصة تمكن الجيل الجديد من رواد المحتوى الرقمي بأدواته وعلومه وأفكاره وابتكاراته وحلوله الرقمية الحديثة" .

من جانبه قال بول روي، مؤسس جالكسي ريسر ورئيسها التنفيذي: " متحمسون للإعلان عن مسابقة "Gamers Galaxy" التي تشمل سلسلة التصفيات بدعوة اللاعبين إلى بطولة دبي 2022، في استعادة لزخم الرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط .

وأضاف: "لدينا العديد من الفعاليات الشيقة في هذه الجولة من الألعاب، وفخورون بأن نجمع أفضل الفرق العالمية للتنافس فيما بينها في دبي".

و يخوض كل من الفرق العشرة المشاركة بواقع خمسة لاعبين لكل فريق منافسات متعددة ضمن مجموعتين لضمان حصول كل فريق على أكثر من فرص للتأهل للنهائي.. وتضم الفرق مجموعة من أكثر اللاعبين تمرسا في لعبة "دوتا 2" الإلكترونية، التي تشكل بشخصياتها الـ122 ومشاهدها ذات التضاريس المتنوعة وتصاميمها الخيالية الإبداعية ثلاثية الأبعاد ومراحلها متدرجة الصعوبة، الجزء الثاني من لعبة "دفاع القدماء" أو Defense of the Ancients الشهيرة.

و أصبحت لعبة دوتا 2 الإلكترونية إحدى أهم الألعاب الإلكترونية من حيث أعداد المستخدمين المسجلين فيها والتي بلغت 72,000,000 مليون مستخدم عام 2020.. ولدى اللعبة 11,000,000 لاعب نشط شهريا.. ويوميا يلعب لعبة "دوتا 2" الإلكترونية على شبكة الإنترنت ملايين اللاعبين في فرق يضم كل منها لاعبين خمسة.. ولها مجتمع على الإنترنت يضم الملايين من اللاعبين الشغوفين باللعبة، الذين يتواصلون فيما بينهم لتشكيل فرق لعب جديدة ومشاركة المعلومات والاطلاع على آخر التحديثات.

و تضم قائمة الفرق المدعوة المشاركة في "بطولة دبي 2022 جيمرز جالكسي للعبة دوتا 2" عشرة فرق عالمية متفوقة على مستوى العالم هي "نجمة جالكسي"، و"فناتك"، و"تيم سبيريت"، و"فيرتس برو"، و"تيم سيكريت"، و"نجمة جالكسي أس إي آيه"، و "أو جي"، و"تندرا إي سبورتس"، و "تي أس أم"، و "بووم إي سبورتس".

وتشير تقديرات عالمية إلى أن أعداد مشاهدي الرياضات الإلكترونية سترتفع عام 2022 لتصل إلى أكثر من 29 مليون مشاهد شهريا، بزيادة أكثر من 11% عن العام الماضي.

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