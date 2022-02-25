دبي تنظم 19 فعالية دولية في عطلة الأسبوع

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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تستضيف دبي 19 فعالية رياضية دولية متنوعة في عطلة الأسبوع الجاري، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة واسعة من الجنسيات كافة ومختلف الأعمار والفئات، وتتصدر مرحلة إكسبو دبي، ضمن المرحلة السادسة من طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية قائمة الفعاليات، وتنطلق من قلب إكسبو دبي، ولمسافة 180 كيلو متراً بمشاركة 140 دراجاً، يمثلون 20 فريقاً عالمياً، ويمر الدراجون بأبرز المناطق السياحية والتراثية في دبي، وفي مقدمتها متحف المستقبل.

وتختتم غداً النسخة 30 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال، التي يشارك فيها الصربي ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً، والإيطالي يانيك سينر، والبريطاني موراي وجوائزها 2.9 مليون دولار، وتصل بطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم، التي تستضيفها دبي للمرة الأولى، وينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم إلى المحطة الختامية، بعد غد، وشارك بالمنافسات 223 رامياً ورامية من 41 دولة.

ويشهد استاد ذا سيفينز الإمارات اليوم ختام تصفيات كأس العالم للرجبي بين منتخبي أسكتلندا وكولومبيا بطموح التأهل لنهائيات مونديال نيوزيلندا، وينظم مجلس دبي الرياضي غداً فيبرواز دبي بحديقة زعبيل، سلسلة «يلا يوغا» للسيدات بخصوصية تامة، وبالتعاون مع أفضل المدربات المحترفات، ويستضيف مجمع حمدان الرياضي بعد غد، بطولة «أبيكس» لسباحة التتابع، بمشاركة مئات السباحين من الأندية الحكومية والأكاديميات الخاصة بالدولة، كما يستضيف نادي دبي للسيدات اليوم ختام بطولة بالما للتنس، فيما تقام غداً، وبعد غد بطولة «إم جي» المختلطة للأسكواش للسيدات والرجال في منتجع جميرا مينا السلام، وتنظمها أكاديمية «ذا فلاينغ داف»، كما تقام بطولة البادل تنس للسيدات في نادي «بادل ايه اي» بمنطقة القوز 2، وبطولة مركز النور المجتمعية في مؤسسة النور الخيرية لأصحاب الهمم، وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سباق التجديف لصحاب الهمم في بحيرة الكريستال، بمدينة محمد بن راشد «ديستركت وان».

وتتواصل منافسات بطولة الكأس الذهبية للبولو بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو، وتقام غد بطولة المقاتلين للملاكمة في نادي الإمارات للغولف، سباق «جي بي آي الإمارات» للدراجات الهوائية في مضمار القدرة بالمرموم، ويقام سباق «سوبر سبورتس» للجري الليلي في مضمار ميدان، بمشاركة أكثر من 200 عداء، وتحدي الجري من النابودة للتأمين في نخلة جميرا، وسباق قناة دبي المائية للجري، دواثلون جاينت في منطقة القدرة بمحمية المرموم، كما ينظم مركز دبي الدولي للبولينغ البطولة الثامنة للبولينغ من 27 الجاري حتى 13 مارس.

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