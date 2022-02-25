بيوتر.. رسالة أمل في «مونديال دبي لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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خطف البطل البلجيكي بيوتر فان مونتاجو «23 عاماً» الأضواء في «مونديال دبي للقوس والسهم لأصحاب الهمم» بقصته الملهمة، التي تعد رسالة أمل للجميع، ورغم فقدان أطرافه، إضافة إلى قصور في قدمه اليمنى، فإنه لم يستسلم، متخطياً كل الصعاب بكل همة وإرادة، من أجل تحقيق طموحاته في الرياضة، متحدياً كل المعوقات بـ«القوس والسهم» بتشجيع من أسرته ومدربه، ليكون أحد نماذج العزيمة والتحدي، وظهر بيوتر على الملعب الرئيس بنادي دبي لأصحاب الهمم بطموحات كبيرة، من أجل رفع علم بلده وتصدر المشهد.

ويستخدم البطل البلجيكي قدمه اليسرى، المحرك الأساسي الوحيد في حياته، في تصويب السهم، حيث يوجد جهاز في كتفه يساعده على انطلاق السهم،، ويعتمد بيوتر كلياً على نفسه باستخدام قدمه اليسرى في الكتابة وارتداء الكمامة.

وأعرب عن سعادته بالظهور في «مونديال دبي» مبيناً أنه على قدر التحدي والمسؤولية، مؤكداً أنه لن يتنازل عن حلمه بتحقيق ميدالية في الحدث العالمي الكبير.

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