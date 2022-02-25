ديوكوفيتش يودّع «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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فجّر التشيكي جيري فيسيلي، المصنف 123 عالمياً، مفاجأة مدوية في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بإقصائه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً، بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 4 و7 - 6، أمس، ضمن منافسات ربع النهائي، ليودع النجم الصربي حامل لقب البطولة 5 مرات، البطولة.

ووجد ديوكوفيتش صعوبة في كسر الإرسالات النارية للاعب التشيكي القادم من الدور التأهيلي، ليضرب موعداً في نصف النهائي مع الفائز في مباراة البولندي بيرانكيس، والكندي شابوفالوف.وبخروجه المبكر سيخسر ديوكوفيتش تصنيفه الأول عالمياً، لمصلحة الروسي مدفيديف، المتألق حالياً ببطولة أكابولكو بالمكسيك، وتربع ديوكوفيتش على صدارة التصنيف 361 أسبوعاً، وتعد بطولة دبي، الظهورالأول له في 2022، إذ لم يشارك في أستراليا المفتوحة.

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