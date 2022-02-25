فيليبسن بطل «خامسة طواف الإمارات»

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

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سجل البلجيكي جاسبر فيليبسن انتصاره الثاني خلال النسخة الرابعة من طواف الإمارات 2022، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والسباق الافتتاحي للجولة العالمية، بفوزه بالمرحلة الخامسة «مرحلة جزيرة المرجان» التي أقيمت أمس في إمارة رأس الخيمة.

وفاز فيليبسن بالمرحلة الأولى من الطواف في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، قبل أن يعود ويعتلي منصة التتويج في المرحلة الخامسة، التي أقيمت لمسافة 182 كلم، وانطلقت من رأس الخيمة، متجهة إلى أم القيوين، ثم عبر الصحراء، لتصل إلى جزيرة المرجان.

شهد انطلاقة المرحلة الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وحضر جانباً من منافسات السباق الذي استمر لنحو 4 ساعات ونصف.

وواصل دراج فريق البيسين فينيكس، البلجيكي الشاب، ظهوره المميز في طواف الإمارات، وأنهى السباق في زمن قدره 4:17:05 ساعات، متغلباً بالسرعة المطلقة على الهولندي أولاف كويج من فريق جامبو فيزما، بعد جولة شاقة، ليحرز المركز الثاني في السباق الأول في مسيرته الاحترافية، وبعد منافسة مع الإيرلندي سام بينيت، دراج بورا هانزجروهي، الذي كان في المركز الأول في الـ 100 متر الأخيرة ولكنه لم يتمكن من مضاهاة سرعة فيليبسن في النهاية، واكتفى بالمركز الثالث في ختام المرحلة، في حين احتل الإيطالي ماتيو مالوتشيلي (جازبروم) المركز الرابع، وخامساً الفرنسي رودي باربيير.

ترتيب

وبالنسبة للترتيب العام للطواف، احتفظ السلوفيني تادي بوغاتشر (فريق الإمارات) بالصدارة في ختام المرحلة الخامسة، والقميص الأحمر لمتصدر الطواف بالزمن، بعد أن وسع تفوقه على الإيطالي فيليبو جانا (إينيوس) إلى أربع ثوانٍ، عبر الاستفادة من نقطة مرحلة السرعة المتوسطة التي أهدته ثانيتين إضافيتين مكافأة، حيث اعتمد فريق الإمارات على تكتيك مفاجئ بالدخول إلى مرحلة السرعة المتوسطة الأولى خلال المرحلة، واستغلالها لتوسيع الفارق بين بوغاتشر وجانا في صدارة الترتيب إلى أربع ثوان بدلاً من ثانيتين بعد انتهاء المرحلة الرابعة.

تغيير

ورغم تعرض بوغاتشر إلى ثقب في إطار دراجته قبل 7 كيلومترات من نهاية المرحلة، واضطراره إلى تغيير الدراجة بالكامل، تأخر بسببها عن كوكبة الدراجين، ما أدى إلى حالة من الرعب لاحتمال خسارة القميص الأحمر، لكنه عاد سريعاً، بفضل احترافية الفريق وعودة الثنائي رافال مايكا وميكيل بيرج لمساعدته على الانضمام ثانية إلى الكوكبة قبل خط النهاية، ليحتفظ بالقميصين الأحمر والأبيض.

واستمر الترتيب العام للطواف على ما هو عليه في ختام المرحلة الخامسة، بوجود بوغاتشر في المقدمة، وخلفه فيليبو جانا، والروسي ألكسندر فلاسوف، بفارق 14 ثانية عن بوجاتشر، ورابعاً البريطاني آدم ياتس، وفي المركزين الخامس والسادس، الأمريكي نيلسون باوليس، والبرتغالي جواو ألميدا دراج فريق الإمارات.

القميص الأخضر

واحتفظ جاسبر فيليبسن بالقميص الأخضر برعاية وكالة التجارة الإيطالية، للمرحلة الخامسة على التوالي، لمتصدر الطواف بالنقاط، واقترب من التتويج بالقميص بعد أن رفع رصيده إلى 71 نقطة، متقدماً بفارق 30 نقطة عن الروسي ديميتري ستراخوف (جازبروم) الذي احتفظ بدوره بالقميص الأسود، برعاية طيران أبوظبي، لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة، ويأتي تادي بوغاتشر ثالثاً بـ 34 نقطة.

تتويج

توج بطل المرحلة ومتصدري الطواف عقب نهاية المرحلة الخامسة، عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وعبد الله العبدولي الرئيس التنفيذي لمرجان، والعقيد الركن عبدالله أحمد بن سلمان النعيمي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة لشرطة رأس الخيمة، ونايف عبد العزيز جكة الأمين العام المساعد لاتحاد الدراجات الهوائية، وأليسون جرينيل الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة للضيافة القابضة، إلى جانب سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي وأحمد إبراهيم رئيس قسم الاتصال والإعلام من الشركة العالمية القابضة، ومحمد القاسم المدير الإداري لشركة نخيل، وهاشم الهاشمي مدير الأعمال والمشاريع في طيران أبوظبي وناصر الزعابي مدير مكتب الاتصال المؤسسي في مجلس أبوظبي الرياضي.

وشهد تكريم الجهات الداعمة من شرطة رأس الخيمة والدفاع المدني في أم القيوين إلى جانب المشجعين الأمريكيين المتواجدين ويرفعون علم الولايات المتحدة الأمريكية وعلم الإمارات بكافة المراحل وبجميع الطرق، في لمسة وفاء وتقدير تثميناً لدعهم ومساندتهم الدائمة لمسيرة الطواف.

وقال جاسبر فيليبسن بعد الفوز: «فخور بتحقيق الفوز الثاني في طواف الإمارات، لقد كانت نهاية السباق سريعة حقاً، واصطففنا جيداً كفريق طوال السباق بناء على خطة جيدة، وفي الكيلومتر الأخير، استطعت التغلب على سام بينيت الذي كان متقدماً عني، واتخذت موضعاً جيداً وإنهاء السباق أولاً».

وأضاف: الفوز لا يشعر الدراج بالملل أبداً، لذا فهو الشعور نفسه الذي أحسسته عند فوزي بالمرحلة الأولى، متحمس لخوض المرحلة السادسة، ولدي رغبة كبيرة في تحقيق الفوز، لأنه سيكون شيئاً إضافياً بالنسبة لي وللفريق.

عودة

قال متصدر الطواف، السلوفيني تادي بوغاتشر: لم أشعر بالذعر والخوف نتيجة تعرض الدراجة لثقب في الكيلومترات الأخيرة، وهذا الأمر يحدث في بعض الأحيان، وحافظت على هدوئي، ولم أشعر بالتوتر إطلاقاً، بفضل مساعدة زملائي، فقد كان الفريق مثالياً وتمكنوا من مساعدتي على العودة مجدداً.

وأضاف: الفريق كان حاضراً بصورة جيدة خصوصاً عندما تعرضنا للهجوم من جانب فريق البيسين فينيكس في مرحلة السرعة المتوسطة، ورأيت أنها فرصة للحصول على بعض الثواني الإضافية لتعزيز موقفي في صدارة الترتيب العام، واستغليتها بشكل جيد.

واختتم: تحتاج دائماً إلى توخي الحذر في أغلب الأحيان، ولكن في طواف الإمارات الأمر مختلف بعض الشيء نظراً لأن الطرق واسعة، لا يزال أمامنا مرحلة سرعة غداً في دبي، والمرحلة الجبلية الأخيرة في مدينة العين التي انتظرها من أجل المنافسة على اللقب الثاني.





مرحلة إكسبو دبي اليوم

تتجه الأنظار اليوم، إلى مدينة دبي مع إقامة المرحلة السادسة، التي تحمل اسم «مرحلة إكسبو 2020 دبي»، بالتزامن مع إقامة المعرض العالمي في دانة الدنيا. وتبلغ مسافة مرحلة إكسبو دبي 180 كلم، وتنطلق من داخل معرض إكسبو، مروراً بعدد من أبرز المعالم والأيقونات المعمارية ذات الشهرة العالمية التي تتميز بها دبي، في مقدمتها «دبي هاربر» و«عين دبي» و«متحف المستقبل»، كما يمر موكب الطواف بمدينة دبي الرياضية، وواحة السيليكون، وميدان، والعودة إلى قلب المدينة عبر شارع جميرا وجزيرة النخلة، ومن ثم العودة مجدداً إلى مقر إكسبو 2020 دبي.

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