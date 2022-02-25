منتخبنا يواجه الجزائر في افتتاح «عربية الرجبي» اليوم

المصدر: تونس- العوضي النمر

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تنطلق، صباح اليوم، منافسات البطولة العربية السابعة للرجبي، التي تقام على ملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة التونسية، بمشاركة 7 منتخبات عربية، وهي لفئة الرجال الإمارات والسعودية وتونس التي تشارك بفريقين «أ، ب» ومصر والجزائر وسوريا وليبيا، وفي فئة السيدات الإمارات وتونس ومصر والجزائر، وأوقعت القرعة منتخبينا «للرجال والسيدات» مع الجزائر في مباراة الافتتاح، في مواجهة قوية، ويطمح منتخبانا في المنافسة على اللقب على الرغم من مشاركة عدد من اللاعبين الشباب وقوة الفرق المشاركة وصعوبة المنافسات.

وسبق الافتتاح اجتماع فني بين اللجنة المنظمة وممثلي المنتخبات المشاركة، بحضور حمدان سليمان المدير التنفيذي للاتحاد العربي وتم خلاله الاتفاق على كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بالبطولة، ثم جرت مراسم القرعة والتي أوقعت منتخبنا للرجال في المجموعة الأولي التي تضم مصر حامل اللقب والجزائر وتونس «ب»، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات تونس «أ» وسوريا وليبيا والسعودية.

وسبق إقامة البطولة في 6 نسخ كانت الأولى في الجونة المصرية بمشاركة 4 منتخبات، وأقيمت البطولة الثانية في مراكش المغربية بحضور 6 منتخبات، واستضافت الأردن البطولة الثالثة، وعادت مصر لاستضافة البطولة الرابعة قبل أن تعود مرة ثانية إلى الأردن، وعادت النسخة الخامسة للعاصمة العمانية الأردن وشهدت مشاركة 6 منتخبات وأسفرت عن بطل جديد هو المنتخب الأردني ونظمت مصر النسخة السادسة 2021 في مدينة الإسكندرية بمشاركة 8 منتخبات، وأحرز اللقب المنتخب المصري للمرة الثانية في تاريخه.

وتجمع مباراة الافتتاح التي ستقام صباح اليوم بين منتخبنا وشقيقه الجزائري، حيث يسعى أبيض الرجبي إلى تحقيق نتيجة إيجابيه، على الرغم من قوة المباراة ووجود عدد من العناصر المحترفة بأوروبا بصفوف الفريق المنافس القوي، كما تواجه سيدات الإمارات منتخب الجزائر أيضاً وسط منافسة مثيرة.

يشهد حفل الافتتاح عدد من كبار الشخصيات، الرياضية في تونس، ومحمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد الإماراتي للرجبي، وحمدان سليمان مدير عام الاتحاد العربي، وعدد من الرياضيين والمهتمين.

استعداد جيد

واستعد منتخبنا الوطني بشكل جيد للبطولة من خلال معسكر خارجي أقيم في المنستير التونسية، ويضم عدداً من العناصر الشابة، مثل ماجد البلوشي ومحمد المرر وخليفة الحربي وإبراهيم دوري ومكتوم الحاج وعبد الله اليافعي وعبد الرحمن عبد الباسط وخليفة المرزوقي ومحمد حاتم ويوسف ثاني.

ويقوم باولو برليني مدرب المنتخب ومساعده يوسف شاكر بتجهيز الفريق بشكل جيد للظهور المتميز بالبطولة، وتشهد البطولة صراعاً ساخناً على الفوز باللقب ويعتبر منتخب مصر حامل اللقب من أقوى المرشحين لنيل اللقب، لكونه يضم بين صفوفه عدداً من اللاعبين المميزين، وينافسه المنتخبان التونسي والجزائري، اللذان يضمان نخبة من اللاعبين المميزين والمحترفين.

مسؤولية مضاعفة

وعبر قيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي عن سعادته بمشاركة 7 منتخبات في البطولة، وقال: هذا يحملنا في الاتحاد العربي، مزيداً من المسؤولية لمضاعفة الجهد، والعمل خلال الفترة المقبلة، سعياً لازدهار لعبة الرجبي عربياً، وأضاف: حينما بدأنا تلك البطولة كنا نطمح في تكوين كيانات قوية عربية، تستطيع المنافسة قارياً، وها نحن نسير على الطريق الصحيح لتحقيق الطموحات.

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