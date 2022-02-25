«الشراعية 60 قدماً» على شواطئ دبي الأحد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تشهد شواطئ دبي، يوم بعد غد، تظاهرة رياضية تراثية بحرية كبيرة، مع انطلاق سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي 2022-2021.

وتحتفل سباقات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً هذه السنة 2022 بوصولها عامها الثلاثين منذ انطلاقتها وظهورها الأول عام 1993 في النسخة الثالثة من سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي وحتى شواطئ دبي.

وسجلت سباقات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، على مدار ثلاثة عقود من الزمان مسيرة رائعة وتاريخاً مميزاً لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي أسس هذه الفئة تنفيذاً لرؤية المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه- الذي وضع بصمات مضيئة في تاريخ الرياضات البحرية وأسهم في تطوير السباقات التراثية من أجل استمراريتها وزيادة اهتمام الأجيال المتعاقبة بإرث الآباء والأجداد.

ويغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في السباق الكبير عند الساعة الثانية عشرة ظهراً حيث سيتم إعلان قائمة السفن المشاركة في السباق المقرر لانطلاقته يوم بعد غد -الأحد- من عمق مياه الخليج باتجاه خط النهاية نحو شواطئ دبي.

ويتابع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التفاصيل المتعلقة بحالة البحر وسرعات الرياح المتوقعة في الساعات المقبلة وخاصة يوم السباق وذلك عبر التقارير اليومية والنشرة البحرية الواردة من المركز الوطني للأرصاد وعدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة وذلك حرصاً من النادي على تحقيق مبدأ الأمن والسلامة للمشاركين وضمان وصولهم إلى خط النهاية بأمان.

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من المقرر أن ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي 2022-2021 ثلاثة سباقات في بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً منها الجولة الأولى بعد غدٍ والثانية سيتم تحديد موعدها قريباً فيما ستكون الجولة الثالثة مع مسك ختام الموسم سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي في نسخته الحادية والثلاثين خلال شهر مايو المقبل.

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