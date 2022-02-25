27 ميدالية لـ«فرسان الإرادة» في «بارالمبية غرب آسيا»

المصدر: المنامة ـ معتصم عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

ازدانت انطلاقة مشوار «فرسان الإرادة» من لاعبي منتخب الإمارات لألعاب القوى بالميداليات الملونة، وعزف النشيد الوطني للإمارات، في اليوم الأول من منافسات ألعاب القوى، أمس، ضمن دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية في نسختها الثالثة والمقامة حالياً بالبحرين.

وارتفع الرصيد الإجمالي لمنتخب الإمارات لأصحاب الهمم إلى 27 ميدالية في كل المنافسات، من بينها 21 في ألعاب القوى، و3 ميداليات في البوتشيا، وميداليتين في تنس الطاولة، مقابل ميدالية في الريشة الطائرة.

وحصد «أبطال الإمارات»، من لاعبي ولاعبات القوى «21» ميدالية ملونة في منافسات اليوم الأول، والتي احتضنها ستاد مدينة خليفة الرياضية، بواقع 5 ميداليات ذهبية، و9 فضيات، و7 برونزيات، في ألعاب رمي الجلة، والقرص، وسباقات 100 و400 متر، بجانب ميدالية برونزية في تنس الطاولة، وأخرى برونزية في البوتشيا.

وبرز منتخب الإمارات لألعاب القوى، بشكل جيد في اليوم الأول للمنافسات، بعدما توجت البطلة سارة الجنيبي بذهبية رمي الجلة في فئة «اف 33»، وحصدت الجنيبي 846 نقطة، وسجلت الرمية الأفضل لمسافة 5.82 أمتار.

وأضافت إنصاف النعيمي ذهبية رمي الجلة في فئة «إف 34»، وسجلت الرمية الأفضل لمسافة 6.85 أمتار في المحاولة الخامسة، بدورها توجت مريم الزيودي بذهبية رمي القرص، فئة «إف 40»، وحصدت 818 نقطة.

وتألق البطل أحمد نواد بشكل لافت بتتويجه بميداليتين ذهبيتين على التوالي، الأولى في سباق 100 متر فئة «تي 34»، منهياً السباق في زمن وقدره 15.78 ثانية، قبل أن يضيف اللاعب نفسه ذهبية سباق 400 متر فئة «تي 34»، بعدما قطع السباق في 0.57.83 ثانية.

9

وتوزعت الميداليات الفضية لأبطال قوى الإمارات، على 9 لاعبين، وضمت القائمة نورا الكتبي، والتي حلت في المركز الثاني لمنافسات رمي الجلة فئة «إف 32» بعدما حصدت 822 نقطة، وحصد أحمد الحوسني فضية رمي الجلة «إف 33»، وعباد خالد فضية رمي القرص «إف 37»، وراشد الزيودي فضية رمي الجلة «إف 56»، وسهام الرشيدي فضية رمي الجلة «إف 57».

وتوج يحيى البلوشي بفضية سباق 100 متر فئة «تي 46»، منهياً السباق المثير في زمن وقدره 11.73 ثانية بفارق ست ثوانٍ عن العماني سيف المقبالي صاحب ذهبية المركز الأول.

ونال محمد المزروعي فضية سباق 100 متر فئة «تي 53»، منهياً السباق في زمن وقدره 16.23 ثانية، ونال عبد العزيز الكندي فضية سباق 400 متر فئة «تي 34»، بعدما قطع السباق في 01.01.42، وظفر بدر عباس البلوشي بفضية سباق 400 متر فئة «تي 54» في زمن وقدره 00.53.54 ثانية.

7

وتوج 7 من لاعبي ولاعبات منتخب الإمارات لألعاب القوى بالميدالية البرونزية في منافسات اليوم الأول، وشملت القائمة محمد الكعبي الحائز برونزية رمي القرص «إف 36»، وعبد العزيز الشكيلي برونزية رمي الجلة «إف 33»، وثريا الزعابي برونزية رمي الجلة «إف 34»، ومريم المطروشي برونزية رمي القرص «إف 46»، وعبدالله مسباحي ببرونزية رمي الجلة «إف 54»، وسعيد المهري ببرونزية رمي الجلة «إف 57»، إضافة إلى محمد المزروعي الحائز برونزية سباق 400 متر فئة «تي 53» في زمن وقدره 00.58.72 ثانية.

من جهتها، أضافت البطلة منى محمد ميدالية جديدة في منافسات الكرة الطاولة بحصولها على برونزية المركز الثالث، وهو التتويج الأول للاعبة على صعيد منافسات غرب آسيا في ظهورها الرسمي الأول، حيث عبرت عن سعادتها بالتتويج، وأكدت الطموحات الكبيرة لمشاركات أفضل تطمح من خلالها لحصد الذهب، في المقابل توج خالد المراشدة ببرونزية البوتشيا.

موعد مع «البرونزية»

يطارد منتخبنا الوطني لسلة الكراسي المتحركة، التتويج بالميدالية البرونزية، في ختام منافسات اللعبة، حينما يواجه نظيره منتخب عمان في الجولة الخامسة والأخيرة اليوم على صالة ستاد مدينة خليفة الرياضية.

ويحتل منتخبنا حالياً المركز الثالث في الترتيب العام، برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، فيما يتصدر الكويت برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، مقابل 5 لمنتخب السعودية «الوصيف»، و4 نقاط لمنتخب البحرين «الرابع»، وعمان في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز