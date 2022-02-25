«الرئاسة» و«العاصفة» و«زعبيل» نجوم الإيذاع في «ختامي المرموم»

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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شهد الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك هجن زعبيل، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، منافسات أشواط الرموز لسن الإيذاع المخصصة لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن فعاليات مهرجان المرموم التراثي «ختامي المرموم»، حيث ظفرت هجن الرئاسة بأول رمزين للشوطين المفتوحين للأبكار والجعدان ونالت هجن العاصفة كأس الأبكار للمحليات وحلقت هجن زعبيل بشوط الجعدان المحليات في الأشواط الأربعة الأولى من الفترة المسائية، كما شهدت تحديات المساء إقامة 12 شوطاً، بينما شهدت الفترة الصباحية إقامة 15 شوطاً لمسافة ستة كيلومترات.

وفازت هجن الرئاسة بكأس المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للإيذاع الأبكار المفتوح عبر «الفايضة» بقيادة المضمر أحمد مطر ماجد الخيلي مسجلة زمناً قدره 8:47:3 دقائق.

وواصلت هجن الرئاسة التألق بانتزاع بندقية الجعدان في الشوط الثاني المفتوح بواسطة «الشهم» بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي مسجلاً زمناً قدره 8:47:4 دقائق.

وحصدت هجن العاصفة كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للأبكار المحليات عن طريق «هيام» بقيادة المضمر غياث الهلالي مسجلة زمناً قدره 8:52:0 دقائق.

واستمر توهج هجن زعبيل بعد أن تمكن «ريسنغ» بقيادة المضمر راشد محمد مروشد من اقتناص بندقية الجعدان المحليات مسجلاً زمناً قدره 8:46:6 دقائق.

تتويج الفائزين

وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بحضور الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم مالك مؤسسة هجن زعبيل، بتتويج الفائزين برموز سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ بحضور علي بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن.

الفترة الصباحية

وشهدت الفترة الصباحية منافسات مثيرة حيث تمكنت «هملولة» لهجن الرئاسة بقيادة علي جميل الوهيبي من الفوز بناموس الشوط الرئيسي للأبكار المحليات مسجلة زمناً قدره 8:58:9 دقائق.

وتصدر «شاهين» لهجن العاصفة ثاني أشواط المحليات للجعدان بقيادة غياث الهلالي مسجلاً زمناً قدره 8:55:8 دقائق.

وحلقت «شواهين» لهجن الرئاسة بصدارة ثالث الأشواط للأبكار المهجنات بقيادة محمد زيتون المهيري بزمن بلغ 8:59:2، ونجحت هجن الرئاسة في انتزاع صدارة الشوط الرابع تحت قيادة المضمر ذاته بواسطة «شاهين» الفائز بصدارة شوط الجعدان المهجنات مسجلاً زمناً قدره 9:04:3 دقائق.

مبادرة

من جهة أخرى، ينظم نادي دبي لسباقات الهجن وشركة «بيئة» في الرابعة من عصر اليوم، مبادرة «سباق من أجل الحياة»، وذلك ضمن فعاليات مهرجان المرموم التراثي للهجن 2022، ويهدف السباق الذي يقام بميدان «دستور» بالمرموم، ويتكون من شوط واحد لمسافة 1.2 كيلومتر إلى لفت الأنظار إلى المشكلات البيئية التي تعاني منها الإبل.

وتشارك شركة «بيئة» بإبلها في السباق، ومن بين الإبل المشاركة سيكون هناك جمل صفف وبره بطريقة توضح مخاطر المخلفات البلاستيكية على صحة الإبل، وسيتخلف هذا الجمل عن المشاركة في السباق، بينما ستتنافس الإبل الأخرى، وذلك في رسالة توضح ما تعانيه الإبل بسبب انتشار تلك المخلفات في مناطق الرعي الخاصة بها.

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