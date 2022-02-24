التشيكي فيسلي يقصي ديوكوفيتش من "تنس دبي"

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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فجّر التشيكي جيري فيسيلي المصنف 123 عالميا مفاجأة مدوية في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بإقصائه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و7-6، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات ربع النهائي.

وواجه ديوكوفيتش، حامل لقب البطولة 5 مرات، صعوبة كبيرة في كسر الارسالات النارية للاعب التشيكي القادم من الدور الـتأهيلي والذي نجح في انتزاع نتيجة المجموعة الأولى 6-4 قبل أن يؤكد أفضليته ويحسم المجموعة الثانية بنتيحة 7-6 بفضل شوط كسر التعادل.

وبخروجه المبكر من بطولة سوق دبي الحرة للتنس، اقترب ديوكوفيتش من خسارة تصنيفه الأول على الصعيد العالمي لمصلحة الروسي دانيل مدفيديف المتألق حاليا في بطولة أكابولكو بالمكسيك.

وتربع ديوكوفيتش على صدارة التصنيف لمدة 361 أسبوعاً وهو رقم قياسي في تاريخ بطولات تنس المحترفين.

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