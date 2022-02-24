شمسة المطوع بطلة السيدات في مهرجان سلطان بن زايد للقدرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

توجت الفارسة شمسة محمد المطوع، بلقب كأس مهرجان سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة للسيدات، لمسافة 100 كلم، الذي أقيم الخميس بقرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، بمشاركة (90) فارسة.

وتمكنت البطلة من تحقيق اللقب، على صهوة الجواد «واصيل الداريك» لإسطبلات المغاوير، بعد أن تصدرت السباق، اعتباراً من المرحلة الثانية، قاطعة المسافة الكلية بزمن 3:49:05 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 26.59 كلم/ساعة.

واحتلت فارسات إسطبلات سيح السلم، المراكز من الثاني حتى الرابع، حيث حلت وصيفة الفارسة الفرنسية كاميلا كولو على صهوة «جوليو ديلساني»، مسجلة 3:49:10 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 26.58 كلم/ساعة.

وحلت في المركز الثالث الفارس نسرين علي خالد، على صهوة «كابليستيك لارزاك»، وحققت زمناً قدره 3:50:00 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 26.48 كلم/ساعة.

واحتلت رفيقتهما في الإسطبل كونسويلو كارديناس، المركز الرابع، على صهوة «فخري»، مسجلة زمناً قدره 3:55:51 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 26.05 كلم/ساعة.

وجاءت في المركز الخامس، هند البدواوي، على صهوة الجواد «سيلدول دي لاب» لإسطبلات جميرا، وحققت زمناً قدره 3:56:05 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 25.80 كلم/ساعة.

وعقب ختام السباق، قام اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، يرافقه أحمد السويدي المدير التنفيذي في الاتحاد، وكيم اليوت مدير نادي أبوظبي للفروسية، بتتويج الأبطال الفائزين.

وتتواصل فجر الجمعة، فعاليات المهرجان، بانطلاق سباق سلطان بن زايد آل نهيان الدولي الماراثوني لمسافة 162.32 كلم، والمصنف دولياً بنجمتين، ويقام على مدى يومين.

وتبلغ مسافة الجولة الأولى للسباق في يومه الأول، 82.32 كيلومتراً، فيما تبلغ مسافة اليوم الثاني 81.95 كيلومتراً، ويقام إلى جانب ذلك، سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، بمشاركة عدد كبير من الفرسان والفارسات.

فيما يختتم المهرجان يوم السبت، بسباق الشباب والناشئين لمسافة 100 كيلومتر «نجمة واحدة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز