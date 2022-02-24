ديوكوفيتش إلى ربع نهائي «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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ضمن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً تأهّله إلى ربع نهائي النسخة 30 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال البالغ مجموع جوائزها 2.9 مليون دولار والمقامة حالياً على ملاعب سوق دبي الحرة في القرهود.

وبلغ ديوكوفيتش الذي يبحث عن اللقب السادس في دبي إلى ربع النهائي على حساب الروسي كارين خاشانوف المصنف 26 عالمياً بعد أن تغلب عليه بمجموعتين دون رد 6 - 3 و 7 - 6. ويلتقي ديوكوفيتش في ربع النهائي اليوم مع التشيكي جيري فيسيلي المصنف 123 على العالم، عقب فوز الأخير على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت المصنف 15 بمجموعتين دون رد 6 - 2 و6 - 4.

ونجح الإيطالي يانيك سينر المصنف 10 عالمياً (20 عاماً) في إقصاء نجم التنس البريطاني المخضرم أندي موراي والتأهل إلى ربع النهائي بعدما تغلب عليه بمجموعتين دون رد بواقع 7 - 5، و6 - 2. واحتاج يانيك إلى ساعة و45 دقيقة للإطاحة بموراي حامل لقب 2017.

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