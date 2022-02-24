«أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو» 11 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن فتح باب التسجيل في النسخة 14 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، أضخم وأبرز فعالية على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية، والتي ستُقام في الفترة من 11 ــ 19 نوفمبر المقبل في صالة جوجيتسو أرينا، بمدينة زايد الرياضية.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: إن أبوظبي تواصل تعزيز مكانتها واحدة من أهم الوجهات في المنطقة والعالم في استضافة وتنظيم البطولات والأحداث الرياضية العالمية، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن استعدادات أبوظبي للنسخة الـ14 بدأت على الفور من اليوم التالي لختام النسخة السابقة، في نوفمبر الماضي.

وأوضح أن أسرة وعشاق الجوجيتسو سيكونون على موعد مع بطولة استثنائية بكل المقاييس، تمثل امتداداً للنجاح المشهود، الذي تحقق خلال أكثر من عقد، وبالأخص خلال نسخة شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث نجحت أبوظبي في استضافة أكثر من 6.000 لاعب ولاعبة خلال بطولة العالم للجوجيتسو، والنسخة 13 من بطولة أبوظبي للمحترفي الجوجيتسو.

وتابع: إن اللجنة المنظمة للبطولة بدأت بالفعل في استقبال عدد هائل من الاستفسارات من اللاعبين من مختلف دول العالم، بخصوص التفاصيل المتعلقة بالبطولة، ما يعكس القيمة الفنية الكبرى، التي تمثلها البطولة، التي تملك أكبر عدد من النقاط التصنيفية للاعبين من بين كل البطولات، كما أنها اعتادت أن تكون أهم منصة للإعلان عن ميلاد نجوم وأبطال جدد.

مشاركة كبيرة

وتستقطب البطولة آلاف اللاعبين المحترفين من جميع أنحاء العالم للتنافس على اللقب ضمن فئات الشباب والكبار والأساتذة، ويأتي الإعلان عن فتح باب التسجيل في وقت مبكر استجابة للطلب الكبير للمشاركة، ولرغبات اللاعبين في الحصول على وقت كاف للاستعداد للمنافسة بالشكل الأمثل.

وتعتبر بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو أهم منافسة عالمية في هذه الرياضة.

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