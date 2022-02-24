رجبي الإمارات يختتم معسكره استعداداً لـ«عربية تونس»

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اختتم منتخبا الإمارات «رجال وسيدات» للرجبي المعسكر التدريبي، الذي أقيم في مدينة المنستير التونسية استعداداً للبطولة العربية، التي ستنطلق منافساتها غداً في العاصمة التونسية، بمشاركة منتخبات للرجال و4 للسيدات، ودخل المنتخبان أجواء البطولة من أمس بالانتقال إلى مدينة الحمامات، التي تشهد إقامة جميع المنتخبات المشاركة.

وقال محمد الزعابي رئيس بعثة منتخبي الإمارات للرجبي، إن الأيام الماضية: شهدت تدريبات مكثفة لمنتخبي الإمارات من أجل الاستعداد الجيد لانطلاقة البطولة، نظراً لقوة التنافس بين المنتخبات المشاركة، خاصة تونس والجزائر اللذين يمتلكان خبرة كبيرة في اللعبة، فضلاً عن منتخب مصر بطل النسخة الماضية، مما يحفز منتخبنا للمنافسة القوية والظهور المشرف خلال المنافسات.

وأضاف أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي: إن الهدف من المشاركة في هذه البطولة تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى لمنتخب الرجال، على الرغم من تواجد عدد كبير من اللاعبين الشباب، التي تعتبر البطولة فرصة لهم لاكتساب مزيد من الخبرات والاحتكاك القوي مع باقي المنتخبات.

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