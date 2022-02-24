«زعزعة» و «اليرموك» تتألقان في خامس أيام «ختامي المرموم»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، خامس أيام مهرجان المرموم التراثي للهجن «ختامي المرموم». وتوج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، الفائزين برموز سن اليذاع لهجن أبناء القبائل، وذلك عقب نهاية الشوط الثامن.

وخصص اليوم الخامس للمهرجان لتحديات سن اليذاع لهجن أبناء القبائل وأقيمت فيه 18 شوطاً في الفترة المسائية لمسافة 6 كلم، بمشاركة 220 مطية تنافست على 6 رموز غالية على كأس المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم.

وسيطر شعار سعيد جابر عبد الله محمد على صدارة ووصافة الشوط الرئيسي لليذاع البكار المفتوح، وأهدته «زعزعة» كأس المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، بعد أن حسمت الشوط في زمن وقدره 8:54:0 دقائق.

ونجحت «اليرموك» المملوكة لعبد الهادي خليل منصور الشهواني الهاجري في إنهاء التحدي بينها و«زمن» لناصر عبد الله المسند في اللحظات الأخيرة لمصلحتها، لتستحق الحصول على كأس المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم لليذاع البكار المحليات، وذلك في زمن بلغ 8:56:1 دقائق.

ورغم المنافسة القوية بين الشعارات المختلفة إلا أن «السليماني» المملوك لجبر ناصر راشد علي المقارح استطاع الفوز في معركة الأمتار الأخيرة، ليهدي مالكه بندقية اليذاع الجعدان المفتوح بتوقيت بلغ 8:51:0 دقائق.

وأنهى «جميل» ملك منصور محمد منصور السيف الخيارين، رحلة الكيلومترات الست في زمن وقدره 8:59:4 دقائق، ليمنح مالكه رمز اليذاع الجعدان المحليات الغالي عن جدارة واستحقاق.

كأس الإنتاج

استطاعت «وسام» بشعار حمد نهيان سالم العامري أن تظفر بالناموس وكأس المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم لليذاع البكار المفتوح للإنتاج، وكان ذلك في زمن وقدره 8:55:6 دقائق.

حسم «النمر» المعركة القوية بين الشعارات المختلفة على بندقية اليذاع الجعدان المفتوح للإنتاج لمصلحة مالكه هزاع سعيد بن سالمين المنصوري، وذلك بوصوله لخط النهاية في زمن وقدره 8:52:8 دقائق.

التحديات الصباحية

حملت صدارة أول أشواط الفترة الصباحية لليذاع البكار المحليات ألوان شعار محمد القرين علي العامري الذي قدم «ثمينة» بتميز كبير مسجلة زمناً وقدره 9:04:9 دقائق.

وأعلن شعار ياسر محمد حليس العفاري عن نفسه في شوط اليذاع البكار المهجنات من خلال «غزل» التي قطعت رحلة السباق البالغة 6 كيلومترات في توقيت زمني بلغ 9:00:1 دقائق.

وسطع «الساطع» ليهدي مالكه مظفّر محمد العضيلي العامري ناموس اليذاع الجعدان المحليات بزمن وقدره 9:06:4 دقائق.

وكان «جميل» المملوك لحامد محمد سالمين العامري هو صاحب التميز في رابع الأشواط لليذاع الجعدان المهجنات، حيث تمكن من الحسم في توقيت وقدره 9:06:8 دقائق.

منافسة

يشهد ميدان المرموم صباح ومساء اليوم في سادس أيام المهرجان اللقاء الثاني لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ وذلك من خلال تحديات سن اليذاع، وتشهد الفترة المسائية إقامة أربعة عشر شوطاً، وستكون البداية بمنافسة ساخنة على أربعة رموز إثنان على كأس المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للبكار المفتوح والمحليات، بجانب بندقيتي اليذاع الجعدان المفتوح والمحليات، وبالمقابل تتنافس الشعارات من خلال الفترة الصباحية على مدار خمسة عشر شوطاً لمسافة 6 كلم.

مزاد

استضافت منصة ميدان المرموم للهجن، أول من امس، فعاليات مزاد مختبر الجزيرة، وحصل المزايد محمد راشد بن مرخان على ملكية البكرة المنحدرة من سلالة الاب «الوسمي»، المملوكة للشيخ طحنون بن محمد آل نهيان وأمها «سراجه» مقابل 450 ألف درهم. ثم عاد محمد راشد بن مرخان وحسم البكرة بنت «مجد المختبر»، المملوكة للشيخ سيف بن محمد آل نهيان والأم «الظبي» مقابل 140 ألف درهم. ليتدخل المزايد والاعلامي حمد بن ضبيب الشامسي ويكسب القعود ابن «الوسمي» المملوك للشيخ طحنون بن محمد آل نهيان والأم «الحرة» مقابل 130 ألف درهم.

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