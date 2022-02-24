انطلاق تمهيدي «مونديال» القوس والسهم لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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دشن القوس المركب المفتوح مسابقات تمهيدي بطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم بالملعب الرئيس بنادي دبي لأصحاب الهمم والتي تستضيفها دبي للمرة الأولى بتنظيم من النادي وبمشاركة 223 رامياً ورامية.

وأسفرت مسابقة السيدات عن تصدر اللاعبات السنغافورية سياهيده عليم نور والروسية اندريقيسكايا والبريطانية جيسيكا سيترتون القائمة المؤهلة إلى الأدوار النهائية.

وعلى صعيد مسابقة السيدات «فرق» كانت الصدارة من نصيب الفريقين التركي والبريطاني.

ووصف علي رؤوف المستشار الفني لنادي دبي لأصحاب الهمم ومدرب القوس والسهم انطلاقة المسابقة بـ «القوية»، حيث يبحث كل لاعب عن مقعد له في الأدوار النهائية، وخصوصاً أن المنتخبات المتواجدة جاءت بأفضل أبطالها من أجل تحقيق نتائج إيجابية في هذا الحدث العالمي المهم الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية.

وأشار رؤوف إلى مشاركة الأبطال النخبة في «مونديال دبي» مما سيكون له المردود الإيجابي على المستوى الفني العام.

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