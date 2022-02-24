بوجاتشر يتصدر المرحلة الرابعة من طواف الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

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فاز الدراج السلوفيني تادي بوجاتشر، من فريق الإمارات، بالمرحلة الرابعة من «طواف الإمارات 2022»، على قمة جبل جيس برأس الخيمة، ليحقق انتصاراً رائعاً في النسخة الرابعة للطواف، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية ويقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي.

وجاء بوجاتشر حامل لقب النسخة الأخيرة من طواف الإمارات، في صدارة الترتيب العام للنسخة الحالية، بعد أربع مراحل، في إطار مساعيه لتسجيل فوزه الثاني توالياً باللقب، مع تبقي ثلاث مراحل في رأس الخيمة ودبي والعين.

وسجل بوجاتشر بطل طواف فرنسا 2020 و2021، زمناً قدره 4:49:24 ساعات لحظة الوصول إلى خط نهاية السباق، الذي امتد لمسافة 181 كيلومتراً، متقدماً على منافسه الرئيسي، دراج إينيوس جريناديرز، البريطاني آدم ياتس، وصيف المرحلة الرابعة، والروسي ألكسندر فلاسوف من فريق بورا هانزجروهي.

وحصد بوجاتشر القميص الأحمر، برعاية «الشركة العالمية القابضة»، لمتصدر الطواف في نهاية المرحلة الرابعة (مدينة برجيل الطبية)، بإجمالي زمن قدره 14:02:34 ساعة، بفارق ثانيتين فقط عن الإيطالي فيليبو جانا، من فريق إينيوس، الذي حافظ على المركز الثاني في الترتيب العام للمرحلة الثانية على التوالي، مع تقدم فلاسوف لثالث الترتيب مبتعداً بفارق 13 ثانية عن بوجاتشر.

أما آدم ياتس أحد أبرز المنافسين على لقب طواف الإمارات 2022، فقد تقدم من المركز العاشر إلى المركز الرابع في الترتيب، بفارق 15 ثانية عن الأول، وخلفه الأمريكي نيلسون باوليس، وسادساً البرتغالي جواو ألميدا من فريق الإمارات.

تكريم

وكانت المرحلة قد انطلقت من قلعة الفجيرة بحضور الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، الذي أعطى شارة انطلاق المرحلة الرابعة لطواف الإمارات، كما حضرها العقيد صالح محمد عبد الله مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة، كما تم تكريم الجهات الداعمة والمتعاونة في إمارة الفجيرة.

وتميزت نهاية المرحلة الجبلية الأولى، في طواف الإمارات بالسرعة العالية، وسلسلة الهجمات المستمرة خلال مرحلة التسلق، لمسافة 20 كيلومتراً، بمجموعة كبيرة من الدراجين في المقدمة، ولكن على الرغم من هذا التسارع، دخلت مجموعة كبيرة بشكل ملحوظ نحو المنافسة في الكيلومتر الأخير.

وكان توم دومولين دراج جامبو فيزما، على بعد ثمانية كيلومترات من المجموعة المتقدمة، وكان هو الغائب الأبرز بين المتنافسين في الصدارة، في حين فقد الفائز بالمرحلة الثالثة، السويسري ستيفان بيسيجر القدرة على اللحاق بالصدارة والاحتفاظ بالقميص الأحمر.

رعاية

وخطف بوجاتشر أيضاً القميص الأبيض برعاية «نخيل» لأفضل دراج شاب في المرحلة الرابعة، وحافظ البلجيكي جاسبر فيليبسن دراج البيسين فينيكس على القميص الأخضر برعاية «وكالة التجارة الإيطالية» للمتصدر بالنقاط بـ 43 نقطة، والروسي ديميتري ستراكوف دراج «غازبروم» على القميص الأسود برعاية «طيران أبوظبي» لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة.

وبدأ فريق الإمارات بخطى سريعة خلال مرحلة الصعود إلى جبل جيس، وقاد المجموعة البولندي المخضرم رافال مايكا، وبذل جهداً كبيراً خلال العمل الجماعي المميز لفريق الإمارات في مرحلة الصعود، حيث كان بوجاتشر في وقت لاحق جزءاً من نخبة المقدمة المكونة من ستة دراجين.

والتي تم سحبها فيما بعد من قبل آدم ياتس قبل 2.5 كلم من خط النهاية، ولكن جواو الميدا زميل بوجاتشر تولى زمام الأمور في المجموعة الأمامية، ليدخل بوجاتشر الـ 200 متر الأخيرة بسرعة فائقة متغلباً على ياتس وفلاسوف على خط النهاية.

تتويج

حضر مراسم التتويج وشارك في تسليم الفائزين بالقمصان الأربعة في المرحلة الرابعة، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وعبد الله العبدولي الرئيس التنفيذي لشركة مرجان، والعقيد ركن عبد الله أحمد بن سلمان النعيمي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وأليسون جرينيل الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة للضيافة القابضة، وسفير أحمد الرئيس التنفيذي الإقليمي لمستشفى برجيل، إلى جانب أحمد إبراهيم رئيس قسم الاتصال والإعلام من الشركة العالمية القابضة، ومحمد القاسم المدير الإداري لشركة نخيل، وهاشم الهاشمي مدير الأعمال والمشاريع في طيران أبوظبي.

وقال بوجاتشر: لقد كان يوماً رائعاً حقاً، والعمل الجماعي من جانب الفريق مثالياً، وانتهى بالنتيجة التي سعينا إليها.

وأضاف: خلال مرحلة الصعود كان هناك الكثير من الدراجين الأقوياء الذين هاجموا بشدة سواء على اليسار أو اليمين والوسط، ولكن الفريق قام بعمل مميز حيث قادني إلى عبور خط النهاية في المركز الأول.

صدارة

وتابع بوجاتشر: سعيد للغاية للفوز بالمرحلة الرابعة في جبل جيس، وأن استهل موسم 2022 بالفوز في طواف الإمارات، ولكن لا يزال هناك ثلاث مراحل متبقية، ولا يمكن أن تعرف ما قد يحدث في اليوم الأخير.

وختم: كانت لحظة رائعة الحصول على القميص الأحمر وتصدر السباق، ولدينا الآن مرحلتا سرعة يجب علينا عبورهما، ثم التركيز على اليوم الأخير في جبل حفيت بمدينة العين ونرى كيف ستسير الأمور.

وتقام المرحلة الخامسة، اليوم، وتسمى «مرحلة جزيرة المرجان»، لمسافة 182 كلم، فتنطلق من رأس الخيمة، متجهة إلى أم القيوين، ثم عبر الصحراء مرة أخرى لتصل إلى جزيرة المرجان برأس الخيمة، وهي مرحلة سرعة أيضاً، على طرق مستقيمة ومعبدة، ولكنها تتميز بتأثير الرياح على الدراجين.

اليبهوني: الفوز بداية الطريق للقب الثاني

أشاد مطر سهيل اليبهوني رئيس فريق الإمارات للمحترفين بالعمل الجماعي الجيد الذي قام به أعضاء الفريق خلال المرحلة الرابعة من طواف الإمارات، ومكنت الفريق من الحصول على الصدارة بفوز السلوفيني تادي بوجاتشر.

وتقدم اليبهوني بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات على فوز الفريق بالمرحلة الرابعة من الطواف في نسخته الحالية، مؤكداً أن هذا التفوق ليس نهاية المطاف، وأن الفريق سيحاول إكمال المشوار حتى النهاية والفوز باللقب للعام الثاني على التوالي.

وقال: فريق الإمارات ولد بطلاً بفضل الدعم والتشجيع الذي وجده، وبدعم الشركات الراعية، وبوجود دراجين وكادر فني على أعلى مستوى، وبهذا الجهد نجحنا في الوصول بالفريق الشاب إلى أن يكون بين النخبة في العالم، ومنذ نهاية طواف فرنسا بدأنا العمل والتحضير لطواف الإمارات أول سباقات الموسم العالمي من أجل تحقيق أفضل النتائج، وهذا أقل شيء نقدمه للإمارات.

اختيار

وأضاف: بدايتنا هذا العام بداية خير مع دراجين شباب، ونأمل أن نكمل حتى نهاية السنة بالزخم ذاته، لدينا خبراء في الفريق يقومون بعملية اختيار العناصر الشابة القادرة على العطاء بسخاء وفي الوقت نفسه يمكنها الاستمرار مع الفريق لفترة طويلة، وسنواصل التحدي للفوز بطواف الإمارات الذي يقام على أرضنا.

وشدد على أهمية الفوز بالمرحلة الرابعة على قمة جبل جيس والتي غيرت مجرى الترتيب العام، إلا أن الفارق ليس كبيراً، والفريق مطالب باستكمال العمل الجاد في المرحل المتبقية من الطواف، والتي تتطلب عدم الاستهانة بها وبشكل خاص المرحلة الأخيرة في جبل حفيت بالعين.

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