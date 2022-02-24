راشد بن دلموك: نفخر بتقديم مزاد دبي «بريز أب»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تشهد حلبة الاستعراض في مضمار ميدان العالمي، مزاد كأس دبي العالمي الاستعراضي الأول «بريز أب» لخيول السباق، بمشاركة واسعة من أبرز الملاك والمدربين على مستوى العالم، وذلك خلال أسبوع كأس دبي العالمي، على مضمار «ميدان»، وسيقام المزاد للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي. ويعكس المزاد، اهتمام أبناء الإمارات الكبير بثقافتهم وتراثهم، الذي يشكل الخيل جزءاً مهماً منه.

وصدر أمس كتيب المزاد، الذي ضم 72 خيلاً من عمر السنتين.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: لطالما كانت دبي رائدة في تقديم مشاريع مستحدثة خلال العديد من المجالات في المنطقة، وسباق الخيل جزء لا يتجزأ من تراثنا ومجتمعنا في الدولة، ما يجعلنا نفخر بتقديم مزاد دبي «بريز أب»، الأول من نوعه في المنطقة، ونعرض من خلاله مجموعة مميزة وقوية من الخيول بعمر السنتين، ينحدر نسلها من فحول رائدة في عالم سباقات الخيل، وترتبط بالخيول التي ازدهرت في هذه المنطقة، وسيتسنى لنا رؤية أدائها خلال استعراضهم «بريز أب»، على أرضية مضمار ميدان.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم: بفضل قيادة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نهدف إلى أن نكون الأفضل في ما نقوم به، وهذا يعني توفير جميع الإمكانات، والدعم لجعل دبي واحدة من أفضل الوجهات للفرسان، ومحبي السباقات، وأصحاب الخيل، مع ضمان استمرارنا في تعزيز الخبرات في جميع الجوانب المتعلقة بسباقات الخيل، محلياً ودولياً.

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