«4 ميداليات» تفتتح رصيد الإمارات في «بارالمبية غرب آسيا»

المصدر: المنامة - معتصم عبد الله

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افتتحت بعثة الإمارات المشاركة ضمن منافسات النسخة الثالثة لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية «البحرين 2022»، رصيدها من الميداليات الملونة بعد أن نجح فرسان الإرادة في حصد 4 ميداليات. وأهدى محمد الزرعوني الإمارات أول ميدالية ذهبية في منافسات «الريشة الطائرة»، وتوج يوسف الكعبي بالميدالية الفضية في منافسات كرة الطاولة فئة «الفردي»، ونال الثنائي رئيسة الفلاسي وحمدان الكعبي، ميداليتان فضية وبرونزية على التوالي ضمن الترتيب النهائي لـ «البوتشيا» في فئة «BC 4»، والتي أقيمت منافساتها بصالة مدينة عيسى الرياضية.

وهنأ محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، «فرسان الإرادة» بالبداية القوية في ألعاب غرب آسيا البارالمبية، وحصد أولى الميداليات الملونة، مؤكداً على أهمية الحرص على التمثيل المشرف للإمارات، والسعي الدائم للمزيد من الإنجازات.

من جانبه، أشاد جمعة النعيمي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية مدير بعثة منتخبنا، بالظهور المشرف للاعبي منتخب الإمارات لأصحاب الهمم، على صعيد كل المنافسات، منوهاً إلى الالتزام الكبير للاعبين في التدريبات والطموحات العالية لزيادة رقعة الإنجازات لتشمل كل المنافسات.

ومن المنتظر أن تتواصل، مسيرة حصد الميداليات الملونة لمنتخب الإمارات لأصحاب الهمم، مع انطلاق منافسات رفعات القوة، والتي تقام على مدار اليوم وغدٍ بجامعة بوليتكنيك في مدينة عيسى، حيث يقود البطل البارالمبي محمد خميس منتخبنا الذي يضم في صفوفه 11 لاعباً ولاعبة.

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