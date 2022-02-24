أحمد بن سعيد: «طيران الإمارات» موطن رياضة الرجبي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وفداً من «وورلد رجبي World Rugby» برئاسة بيل بومونت، رئيس مجلس إدارة «وورلد رجبي»، ونجم إنجلترا وفريق «بريتيس ليون» السابق، وديفيد كاريجي، رئيس العلاقات الدولية في «وورلد رجبي».

وتأتي زيارة وفد «وورلد رجبي» إلى دبي عشية استضافة استاد سيفينز الإمارات التصفيات النهائية بين أسكتلندا وكولومبيا غداً، حيث يتنافس الفريقان على حجز مكانهما للمنافسة في بطولة كأس العالم للرجبي، التي ستقام في نيوزيلندا.

وتعليقاً على التزام طيران الإمارات طويل الأمد بالرياضة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «استثمرت طيران الإمارات بشكل كبير في بناء وصيانة استاد سيفينز، الذي أصبح موطناً لأندية الرجبي الاجتماعية الإماراتية.

والموقع الذي يستضيف بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، التي أصبحت أهم حدث على أجندة الفعاليات في دبي، وأكبر تجمع رياضي واجتماعي، وأكثرها شعبية من بين مئات الأحداث الأخرى، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة كل عام».

تميز

وأضاف سموه: «يتمثل جانب من رؤية الحكومة في جعل دبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً للأحداث الرياضية الدولية الكبرى، وأكبر مركز للتميز الرياضي في الشرق الأوسط.

وبالإضافة إلى استيعاب أكثر من 20 ألف رياضي كل أسبوع، استضافت بطولة سباعيات دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بطولة الإمارات إنفيتيشنال للسباعيات أثناء الجائحة لإعداد الفرق للأولمبياد، عندما لم تتمكن مدن أخرى كثيرة من تنظيمها أو توفير مكان آمن لإقامة المباريات مع تطبيق بروتوكولات صحية قوية. كما استضاف ملعب السيفينز الدوري الهندي الممتاز IPL وبطولة العالم للكريكيت T20 World Cup أثناء الجائحة، ما يؤكد قدرة دبي على استضافة رياضات عالمية إلى جانب الفعاليات اليومية المحلية».

دعم

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة «وورلد رجبي» بيل بومونت: «نحن ممتنون لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وطيران الإمارات لالتزامهما تجاه رياضة الرجبي، بالإضافة إلى مشاركتهما ودعمهما النشطين، ليس في رعاية أحداث الرجبي الكبرى في جميع أنحاء العالم فحسب.

ولكن أيضاً للعب دور أساسي في تطوير بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي إلى بطولة عالمية، فلولا دعم طيران الإمارات، لما كانت هذه البطولة قائمة أو ناجحة كما هي عليه اليوم». وساعدت طيران الإمارات في الارتقاء بمكانة الرجبي في دولة الإمارات وحول العالم، حيث عملت مع «وورلد رجبي» لترويج هذه الرياضة، والتفاعل مع عشاق ولاعبي الرجبي.

استعراض

كما جرى خلال الاجتماع استعراض البنية التحتية الرياضية ذات المستوى العالمي في دبي، والاستجابة الناجحة للجائحة، وهما عاملان حاسمان ساعدا المدينة على لعب دور رئيسي في استضافة عدد من البطولات العالمية، بما في ذلك بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي في الوقت، الذي كان مصير العديد من الأحداث على التقويم الرياضي العالمي إما الإلغاء وإما التأجيل.

يذكر أن طيران الإمارات بدأت دعم بطولة «كأس العالم للرجبي RWC»، التي أقيمت في فرنسا في عام 2007، وأصبحت منذ ذلك الحين شريكاً عالمياً وناقلة رسمية في الدورات الأربع الأخيرة من البطولة، وسوف تدخل في شراكة مع البطولة التي ستقام مرة أخرى في فرنسا العام المقبل.

وترعى طيران الإمارات قمصان حكام ومسؤولي لعبة الرجبي العالمية، الذين يظهر شعار طيران الإمارات Fly Better على ألبستهم. كما تمتد شراكات طيران الإمارات القوية في لعبة الرجبي، لتشمل فريق «ليونز سوبر للرجبي» الجنوب أفريقي، واستاده الذي يحمل اسم «حديقة طيران الإمارات Emirates Airline Park»، وكذلك «نادي دبي هوريكانز لكرة الرجبي».

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