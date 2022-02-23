محمد علي المنصوري: أيام حافلة في المرموم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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أشاد محمد علي المنصوري عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن بالدعم الكبير، والرعاية والاهتمام، التي تحظى به سباقات الهجن من أصحاب السمو الشيوخ الكرام والقيادة الرشيدة، التي تسعى دائماً للنهوض بهذا الموروث الشعبي، وضرورة المحافظة على رياضة الآباء والأجداد، وهي تحتل مكانة عظيمة في نفوس أبناء الوطن، الذين تمسكوا بها إيماناً بضرورة التواصل والتعاون والتواد، وهي من السمات الطيبة، التي ينشدها الجميع.

وأضاف المنصوري: إن هذه المناسبات السعيدة والتجمعات الأخوية الحميمة والمشاركة الواسعة لعشاق هذه الرياضة من كافة أنحاء الدولة وإخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد عمق الترابط والتعلق بهذه الرياضة، ونحن في نادي دبي لسباقات الهجن وبتوجيهات أصحاب السمو الشيوخ نسعى سعياً لإخراج هذه الأفراح بالمستوى، الذي يشرف الجميع، وبحمد الله في غضون شهر احتضن ميدان المرموم 3 مهرجانات حافلة، بدءاً بمكرمة ولي عهد دبي، ومهرجان إكسبو تلك المناسبة الفريدة التي وجدت صدى طيباً، فكانت شرفاً لكل من يحصل على رمز سواء كان كأساً أو خنجراً، ويعتبر محظوظاً للغاية، لأنها لن تتكرر مرة أخرى، وختام المرموم التراثي شهد إقبالاً منقطع النظير، ومشاركة كبيرة من رواد وعشاق الأصالة ومحبي ومتابعي رياضة الهجن.

وتمنى للجميع أطيب الأوقات وأجملها وأسعدها، وأن تنعم دولة الإمارات العربية المتحدة بالأمن والأمان والاستقرار.

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