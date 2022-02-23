80 لاعباً في بطولة شرطة دبي المفتوحة للتنس

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشفت شرطة دبي عن تفاصيل النسخة الثانية لبطولة التنس المفتوحة التي تقام على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي وأكاديمية بوكا بين 3 و14 مارس المقبل، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس ومجلس دبي الرياضي وبرعاية برنامج «إسعاد» ومبادرة «الروح الإيجابية»، وتشهد النسخة الثانية لبطولة شرطة دبي للتنس المفتوحة مشاركة 80 لاعباً بواقع 64 في منافسات الرجال و16 لاعبة في منافسات السيدات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في مقر نادي ضباط شرطة دبي وتحدث خلاله المقدم عبد الباسط علي مدير الشؤون الرياضية في نادي ضباط شرطة دبي، وخالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس بحضور عبد الرحمن حسين آغا مدير البطولة.

وأكد المقدم عبد الباسط علي أن تنظيم البطولة يأتي ضمن رؤية حكومة دبي وتوجيهات القيادة العامة لشرطة دبي لجعل الرياضة أسلوب حياة، لدورها في الحفاظ على الصحة وتحقيق سعادة المجتمع، وقال في هذا السياق: نعمل وفقاً لرؤية حكومة دبي، والتوجيهات الصادرة من القيادة العامة لشرطة دبي، وتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي الذي يحرص على أن تكون الرياضة حاضرة دائماً في جميع البرامج على أجندة الشرطة، وأن تكون الشرطة حاضرة في كل الفعاليات بالمشاركة التنافسية في مختلف الرياضات، كما أن مكونات الهوية في شرطة دبي تعتمد على التواصل مع الجمهور، لذلك نعمل على تنظيم البطولات الرياضية للوصول للجمهور وتحقيق سعادتهم، فالرياضة هي أسرع طريق لتفعيل التواصل وتعزيز الروح الإيجابية، كما أنها أحد أهمّ أسباب السعادة، ولذلك فإن مرافق نادي ضباط شرطة دبي مفتوحة للجميع لممارسة كل أنواع الرياضات، هذا النادي الذي استضاف أبرز المعسكرات الدولية لأشهـر الفرق العالمية من أبرزها بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.

وأضاف عبد الباسط علي: نشكر مجلس دبي الرياضي الذي يعد المظلة الأكبر للرياضة في دبي على دوره الكبير ودعمه المتواصل لكل الفعاليات الرياضية، كما نشكر اتحاد الإمارات للتنس على توفير كل الإمكانيات من الإداريين والحكام لتنظيم البطولة.



أهمية



من جهته أكد خالد العور أهمية البطولة ضمن أجندة الفعاليات الرياضية في دبي، خصوصاً أن رياضة التنس تحتل مكانة مميزة في الدولة وتحظى بشعبية واسعة، وتابع قائلاً: «يسر مجلس دبي الرياضي أن يقدم كل سبل الدعم لهذه البطولة، ونحن سعداء بهذه البطولة التي تعد إضافة مهمة لرياضة التنس عموماً والمجتمع أيضاً كونها تتيح فرصة المشاركة لجميع الراغبين من مختلف الجنسيات من الرجال والسيدات، وسعادتنا كبيرة بمواصلة التعاون مع شرطة دبي في تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية المختلفة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وأيضاً سعادتنا كبيرة بالعمل مرة أخرى مع اتحاد الإمارات للتنس، حيث تحتل هذه الرياضة مكانة مميزة في الدولة وأيضاً أصبحت دولة الإمارات وجهة مفضلة لنجوم التنس في العالم للحضور واللعب أيضاً مما ساهم في نشر هذه الرياضة وزيادة أعداد ممارسيها الذين يستفيدون من وفرة الملاعب والمدربين والكوادر المختصة المنتشرة في كل مكان».



تعاون



وتقدم ناصر المرزوقي بالشكر إلى شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي على التعاون المشترك ومساهمتهما في دعم رياضة التنس، مشيراً إلى أن بطولة شرطة دبي تعد الأكبر من نوعها محلياً من حيث قيمة جوائزها وعدد المشاركين، وقال: «تعتبر أول بطولة يتم تنظيمها بوجود 64 لاعباً في الجدول الرئيس، وتقام منافساتها على 9 ملاعب بين نادي ضباط شرطة دبي وأكاديمية بوكا، وتشهد زيادة كبيرة في عدد المشاركين من اللاعبين المحليين والأجانب من داخل وخارج الدولة، حيث سجل حتى الآن 58 لاعباً من بينهم 42 من الرجال و16 من السيدات، يتقدمهم بطلا النسخة السابقة عمر بهروزيان عن فئة الرجال وإيفا بو سعد عن السيدات، ويشارك فيها 9 لاعبين إماراتيين، وما زال باب التسجيل مفتوحاً لجميع الراغبين في المنافسة من جميع الجنسيات والأعمار ومختلف الفئات».

وأضاف المرزوقي: «بعد نجاح النسخة الأولى من البطولة نتطلع لإضافة نجاح آخر وتطوير البطولة للعديد من النسخ، ويسعدنا أن نعلن أنه قد تم رفع قيمة الجوائز في البطولة إلى 80 ألف درهم، سيتم بث المباريات على الهواء مباشرة على الموقع الرسمي للاتحاد، وسيدير العملية التحكيمية نخبة من الحكام المعتمدين من اتحاد الإمارات للتنس».

وسيظل باب التسجيل مفتوحاً للمشاركة في البطولة حتى يوم 1 مارس 2022 عبر الموقع الرسمي لاتحاد الإمارات للتنس.

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