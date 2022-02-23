الملاكم الكوبي هيريرا: ترحيب الجميع في دبي أكثر ما أعجبني

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد جادير هيريرا مونتيرو الملاكم الكوبي، حفيد الأسطورة إنجيل هيريرا، الفائز بالميدالية الذهبية مرتين في أولمبياد مونتريال 1976 وموسكو 1980، أن أكثر ما أعجبه في دبي، هو الترحيب الذي وجده من الجميع، منذ لحظة وصوله إلى الإمارات، قبل أيام للتحضير للنزال التاريخي الذي سيجمعه يوم السبت القادم، أمام منافسه الفلبيني، مارك جون ياب، في صالة نادي الإمارات للغولف بدبي.

وقال هيريرا، على هامش الحصة التدريبية التي خاضها في نادي الملاكمة الكوبي في منطقة القوز، أن مواجهة بعد غد، حيث أول نزال يخوضه من أجل الحصول على لقب، وهو ما يجعله متوتراً في الوقت الحالي، ولكنه وعد بأن يحافظ على رباط جأشه، حينما يكون داخل الحلبة، وأن يقدم كل ما لديه من أجل الفوز.

وأضاف هيريرا، والذي فاز في جميع نزالاته الخمسة التي خاضها في مسيرته الاحترافية، أنه لا يعرف الكثير عن خصمه مارك جون ياب، وقال: لا أعرف الكثير عنه، وأعلم فقط أنه أكبر مني عمراً، وأكثر خبرة، وبالنسبة لي، أتسلح بأكثر من 100 نزال خاص بالهواة، وهذه المواجهة، ستكون مختلفة بكل تأكيد، وسأسعى جاهداً للفوز.

وأشار الملاكم البالغ 19 عاماً، إلى أن جده هو ملهمه في الدخول لعالم الملاكمة، وقال: «جدي وكل عائلتي تمارس الملاكمة، وحصلت على العديد من الميداليات، وبالتأكيد، هذا يجعلني فخوراً بذلك، بالنسبة لي، لم أشارك في الأولمبياد».

وحول أحلامه وأهدافه وراء ممارسة لعبة الملاكمة المحترفة، قال: «حلمي أن أصبح مشهوراً في العالم بأسره، وأريد أن أكون أسطورة في الملاكمة، وأن أساعد عائلتي في كوبا».

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