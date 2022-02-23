مرور شرطة رأس الخيمة يجتمع لتأمين «الرابعة»

المصدر: (رأس الخيمة - البيان الرياضي)

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ترأس العميد أحمد سعيد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، اجتماع تأمين (سباق طواف الإمارات 2022) في نسخته الرابعة، بحضور أعضاء من كل من مجلس أبوظبي الرياضي، وإدارة المرور والدوريات بشرطة أم القيوين، وإدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة، ودائرة الخدمات العامة برأس الخيمة.

وناقش الاجتماع، برنامج تأمين خط سير (سباق طواف الإمارات 2022) الذي سينطلق في الفترة من 20 إلى 26 من فبراير الجاري، وسيبدأ مروره بإمارة رأس الخيمة بتاريخ 23 – 24 من فبراير الجاري، على مرحلتين تبدأ المرحلة الأولى بتاريخ 23 فبراير من إمارة الفجيرة، وتنتهي عند جبل جيس في إمارة رأس الخيمة، ثم تبدأ المرحلة الثانية في اليوم التالي الموافق 24 فبراير من سارية العلم بكورنيش القواسم في رأس الخيمة، مروراً بمناطق النخيل، والمعيريض، والمعمورة، والطريق الدائري، باتجاه إمارة أم القيوين، ثم الرجوع مرة أخرى إلى إمارة رأس الخيمة وصولاً إلى نقطة النهاية الختامية بجزيرة المرجان.

وأوضح العميد أحمد النقبي، أن طواف الإمارات، السباق العالمي الوحيد، في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل الجولة الافتتاحية لسباقات موسم 2022، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ولذلك لا بد من تضافر الجهود كافة بين المؤسسات الشرطية والحكومية والرياضية، وأفراد المجتمع لدعم وتأمين هذا الطواف المهم والحدث الأبرز في الساحة الرياضية المحليّة والعالمية الآن، من خلال تقديم أنواع الدعم كافة.

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