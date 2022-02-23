السويسري بيسيجر بطلاً للمرحلة الثالثة من طواف الإمارات

المصدر: عجمان - محمد صادق

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خطف السويسري ستيفان بيسيجر صدارة طواف الإمارات 2022، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والذي يقام في نسخته الرابعة، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك بفوزه بلقب المرحلة الثالثة من الطواف التي أقيمت في إمارة عجمان، أمس، وتوج بيسيجر دراج فريق إي إف إيديوكيشن الأمريكي، بطلاً للمرحلة الثالثة (مرحلة جي 42) في عجمان بعد أن حل في المركز الأول في سباق السرعة ضد الساعة، لمسافة 9 كلم، وسجل توقيت زمني قدره 9:43 دقائق، ليتغلب على بطل العالم الإيطالي فيليبو جانا، دراج فريق إينيوس، الذي تغلب على لبيسيجر في مرحلة ضد الساعة في نسخة العام الماضي، وحل في المركز الثاني، بفارق 7 ثوانٍ عن بيسيجر.

حضر منافسات المرحلة الثالثة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان والذي أعطى شارة انطلاقة المرحلة.

وجاءت نتائج المرحلة الثالثة مطابقة للتوقعات والترشيحات التي وضعت الثنائي بيسيجر وجانا في مقدمة المرشحين للفوز بالمرحلة، بينما جاء في المركز الثالث الهولندي توم دومولين دراج فريق تريك سيجافريدو، بفارق 14 ثانية عن بيسيجر.

أداء

قدم دراجو فريق الإمارات أداء مذهلاً في المرحلة الثالثة، واحتل الثلاثي السلوفيني تادي بوجاتشار والبرتغالي جواو ألميدا والدنماركي ميكيل بيرج المراكز من الرابع وحتى السادس، ليعزز الفريق من حظوظه في المنافسة على لقب الطواف للعام الثاني على التوالي، لاسيما بوجاتشار بطل النسخة الثالثة، وبطل طواف فرنسا لعامين متتاليين، الذي أنهى السباق بفارق 18 ثانية عن بيسيجر، فيما جاء البلجيكي جاسبر فيليبسن بطل المرحلة الأولى في المركز العاشر.

وتوج بيسيجر بالقميص الأحمر برعاية الشركة العالمية القابضة لمتصدر الترتيب العام للطواف في ختام المرحلة الثالثة، بزمن قدره 9:13:02 ساعات، بفارق 7 ثوانٍ عن فيليبو جانا الذي ارتقى للمركز الثاني، بينما جاء في المركز الثالث في الترتيب العام البلجيكي جاسبر فيليبسن، وفي المركز الرابع توم دومولين، وخامساً تادي بوجاتشار. وتراجع البريطاني مارك كافينديش بطل المرحلة الثالثة إلى المركز السابع عشر في الترتيب العام، بعد أن أنهى المرحلة الثالثة متأخراً بفارق 34 ثانية عن بطل المرحلة.

وحافظ البلجيكي جاسبر فيليبسن على القميص الأخضر، برعاية وكالة التجارة الإيطالية، لمتصدر الطواف بالنقاط، بعدما وصل إلى 37 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الروسي ديميتري ستراكوف، دراج فريق جازبروم، وثالثاً بيسيجر برصيد 21 نقطة. كما توج بيسيجر بالقميص الأبيض برعاية نخيل لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، فيما حافظ ديميتري ستراكوف على القميص الأسود لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة.

مرحلة

وسينتقل الطواف في المرحلة الرابعة «مرحلة مدينة برجيل الطبية»، ولمسافة 181 كلم، وهي المرحلة الجبلية الأولى في الطواف، وتبدأ من إمارة الفجيرة، وتحديداً من قلعة الفجيرة، وتشق طريقها شمالاً وصولاً إلى أعلى قمة جبل جيس بارتفاع نحو 1491 متراً فوق سطح البحر ولمسافة 20 كلم.

قوة

وقال ستيفان بيسيجر: «سعيد حقاً للفوز بالمرحلة الثالثة من طواف الإمارات، فقد كان لدي قوة جيدة خلال السباق، وشعرت بتلك القوة على المسار، وبالطبع الأداء الشخصي هو المهم في سباق السرعة ضد الساعة».

وأضاف: من الجيد الفوز والتغلب على بطل العالم في سباقات ضد الساعة، وشعرت بالخوف من أن يقترب فيليبو جانا من التوقيت الذي سجلته أولاً، ولكني سعيد بأنه لم يفعل ذلك، وتفوقت بفارق 7 ثوانٍ، هو أحد أفضل الدراجين في العالم، سواء على المضمار أو سباق السرعة ضد الساعة، وعرفت نوعاً ما كيف أتغلب عليه بهذا الفارق.

واختتم تصريحاته قائلاً: «يسعدني أن أبدأ الموسم بهذا الشكل المميز، خاصة وهنا في الإمارات العربية المتحدة، حيث استمتعت بالسباق في العام الماضي، واكتسبت بعض الخبرات منذ ذلك الحين».

تتويج



توج الفائزين في ختام المرحلة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والمهندس عمر بن عمير المهيري المدير العام لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، ومنصور المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة «G42» وسهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي وأحمد إبراهيم رئيس قسم الاتصال والإعلام من الشركة العالمية القابضة ومحمد القاسم المدير الإداري لشركة نخيل، وهاشم الهاشمي مدير الأعمال والمشاريع في طيران أبوظبي.

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