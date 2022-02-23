بن فطيس بطل «الاسكيت» وعائشة الياسي تحصد «التراب»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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توج الرامي الإماراتي سيف خليفة بن فطيس بلقب البطولة الثانية لرماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» والتي نظمها اتحاد الإمارات للرماية، بعد أن حقق في جولاتها الخمس 121 طبقاً من أصل 125 لينال كأس البطولة والميدالية الذهبية.

وضمن البطولة الثانية أقام اتحاد الرماية أيضاً منافسات خاصة بالسيدات، حيث توجت الرامية عائشة الياسي بلقب رماية الأطباق من الحفرة «التراب» لتنال الميدالية الذهبية، بعد أن حققت رصيد 98 طبقاً. توج الفائزين خالد الكعبي المدير الفني لاتحاد الرماية ومبارك العرياني مدير نادي العين للرماية.

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