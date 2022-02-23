دوري أبوظبي للبادل تنس يختتم الأحد

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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تُختتم الأحد المقبل منافسات دوري أبوظبي للبادل تنس على ملاعب (أبوظبي بادل هب) في نادي أبوظبي للكريكت وذلك بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي.

وكانت المنافسات قد انطلقت شهر نوفمبر الماضي، وشهد الدوري مشاركة مجتمعية كبيرة ومميزة.

وأشاد طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي بالإقبال المجتمعي الكبير الذي شهدته منافسات دوري أبوظبي للبادل تنس منذ انطلاقته في نوفمبر من العام الماضي، والذي أتاح الفرصة لكافة فئات المجتمع لتسجيل مشاركتهم والتنافس، ما يترجم الخطط الطموحة لتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة مختلف أنواع الرياضات، وجعل الرياضة بشكل عام نمطاً للحياة اليومية. وقال: «فخورون بالنجاحات الكبيرة التي حققها دوري أبوظبي للبادل تنس، ونعد الجميع بتنظيم نسخة مميزة أيضاً الموسم المقبل، حرصاً منا على خلق أجواء من المنافسة المثيرة بين جميع المشاركين».

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